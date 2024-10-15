İran, AB ve İngiltere'nin Yaptırımlarını Kınadı

Politika

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin İran'a yönelik yeni yaptırım kararını kınadı ve İran'ın Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanılmak üzere balistik füze gönderdiği yönündeki iddiaları reddetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, AB ve İngiltere'nin İran'a yönelik yeni yaptırım kararını kınadı. Bekayi söz konusu yatırımların uluslararası hukuk ve insan hakları ilkeleriyle çeliştiğini belirtti. İran'ın Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanılmak üzere balistik füze gönderdiği yönündeki iddiaları reddeden Bekayi, "İran'ın Ukrayna krizine dair tutumu nettir. İran, en başından beri savaşa karşı çıkmış, tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini savunmuş ve Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunun diplomatik yollarla çözülmesini istemiştir. Buna rağmen bazı Avrupa ülkeleri ve İngiltere, kanıt göstermeden İran'ın bu savaşa askeri olarak müdahale ettiğini iddia etmektedir. Ancak bu iddialar tamamen asılsızdır" ifadelerini kullandı. AB ve İngiltere'nin İran'a yönelik suçlamaları "ikiyüzlü bir yaklaşım" olarak değerlendiren Bekayi, suçlamaların, Filistin halkına yapılan soykırım ve İsrail'in Batı Asya'daki savaş kışkırtıcılığından dikkatleri başka yöne çekme girişimi olduğunu söyledi. İngiltere ve Almanya gibi bazı Avrupa ülkelerinin, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda kullanılan ölümcül silahları sağladığını belirten Bekayi, bu ülkeleri Filistin ve Lübnan halkına karşı işlenen suçların ortağı olarak nitelendirdi. Ayrıca, bu ülkelerin Soykırımın Önlenmesi Sözleşmesi'ne aykırı davranarak uluslararası hukuku ihlal ettiklerini ve bu yüzden sorumluluk taşıdıklarını belirtti.

AB'ye "İsrail'e silah satışını durdurun" çağrısı

Bekayi, İran'ın Rusya gibi ülkelerle savunma ve askeri iş birliği yapma hakkı olduğunu vurgulayarak bu iş birliğinin, İran'ın savunma ihtiyaçlarını karşılamak ve milli güvenliğini korumak amacıyla yapıldığını dile getirdi. Ayrıca İran'ın diğer ülkelerle yaptığı bu iş birliklerinin diğer ülkelerin aleyhine olmadığını ve hiçbir üçüncü ülkenin İran'ın yasal meşru işbirliklerine müdahale etme hakkı bulunmadığını söyleyen Bekayi, İran'ın Avrupa Birliği'nin haksız ve hukuka aykırı yaptırımlarına karşı önlemler alma hakkı olduğunu söyledi. Bekayi, Avrupa Birliği'ne üye ülkeleri İsrail'e silah satışını durdurmaya çağırarak bu adımın Gazze ve Lübnan'daki soykırımın önlenmesine ve Batı Asya'daki güvenlik sorunlarının azaltılmasına yardımcı olacağını belirtti.

İran'a yönelik yaptırımlar

Avrupa Birliği, Rusya'ya balistik füze sevkiyatıyla bağlantıları olduğu gerekçesiyle havayolu şirketi İran Air, Saha Airlines, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun önde gelen yetkilileri, İran Uçak Üretim Sanayi Şirketi'nin (HESA) üst düzey isimleri ve İran Savunma Bakan Yardımcısı Seyed Hamzeh Ghalandari de dahil olmak üzere 7 kişi ve 7 kuruluşa yaptırım uygulanması yönünde dün karar almıştı. Yaptırımlar arasında mal varlıklarının dondurulması ve Avrupa Birliği'ne seyahat yasağı yer alıyor.

İngiltere de İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e gerçekleştirdiği saldırıya karşılık 7 kişi ve 2 kuruluşa yönelik dün yaptırım kararı almıştı. - TAHRAN