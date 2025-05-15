İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan\'danTrump\'a: "Dünyayı asıl talan eden kendileri"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran karşıtı söylemlerine sert tepki göstererek, "Trump'ın sözlerini dinleyecek vaktim yok. İranlı yetkilileri 'hırsız' olarak nitelendiriyor oysa dünyayı asıl talan eden kendileri" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, eyalet gezileri kapsamında ziyaret ettiği Kirmanşah eyaletinde yaptığı açıklamalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran karşıtı söylemlerine sert tepki gösterdi. Pezeşkiyan, Trump'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı konuşmada İranlı yetkilileri "hırsız" olarak nitelendirmesine yanıt vererek, "Trump'ın sözlerini dinleyecek vaktim yok. İranlı yetkilileri 'hırsız' olarak nitelendiriyor oysa dünyayı asıl talan eden kendileri. Biz hayatımızı halkımıza hizmet etmeye adadık ama farklı gösterilmeye çalışılıyoruz. Devrim liderimizin yaşamı ve mal varlığı açıktır. Dünyanın yağmacılarının hayatı da ortadadır. Bu yağmacılar, şimdi kalkmış İran'ın bölgeyi güvensizleştirdiğini iddia ediyor" dedi.

"Trump, tehdit ve baskıyla geri adım atacağımızı ancak rüyasında görür"

Pezeşkiyan, "Trump, bizim tehdit ve baskıyla geri adım atacağımızı ancak rüyasında görür. Biz savaş değil, barış peşindeyiz. Buraya gelip slogan atıp bizi korkutabileceğini düşünüyor. Bizim için şehitlik, yatakta ölmekten çok daha tatlı. Bizi korkutmaya mı geldiniz? Hiçbir zorbaya boyun eğmeyeceğiz" diye konuştu.

"Bölgedeki tüm cinayetlerin arkasında bu kişiler vardır"

ABD'nin çifte standartlı politikalarını da eleştiren Pezeşkiyan, "Trump, yaptırımlarla bizi tehdit edip ardından insan haklarından söz edebileceğini sanıyor. Oysa bölgedeki tüm cinayetlerin arkasında bu politikalar ve kişiler vardır" ifadelerini kullandı.

"Bölgeyi biz mi, yoksa ABD'nin tam desteğiyle hareket eden İsrail mi kana buladı?"

İsrail'in bölgede oynadığı role dikkat çeken Pezeşkiyan, "Bölgeyi biz mi, yoksa ABD'nin tam desteğiyle hareket eden İsrail mi kana buladı? 47 yıldır İran'a yaptırımlar uyguladılar, yolları kapattılar ama ne İran'ı ne de halkını tanıyorlar. Bu yüzden ülkemizi diz çöktüremediler" şeklinde konuştu.

"Tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yapıyor ve utanmadan barış ve huzurdan söz ediyorlar"

İran'daki insan hakları eleştirilerine de yanıt veren Pezeşkiyan, "İran'da bir kişi, bizim hatamızdan ya da hatta herhangi bir hata olmaksızın bir sorun yaşasa, dünyayı ayağa kaldırıyorlar ve 'insan hakları ihlali' diye haykırıyorlar. Oysa kendileri, tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yapıyor ve utanmadan barış ve huzurdan söz ediyorlar" dedi.

"İsrail, 60 bin masumu katletti"

İranlı bilim insanlarına yönelik suikastların kendilerini durduramayacağını belirten Pezeşkiyan, "Bize terörist diyorlar ama İsrail, ABD ve Avrupa'nın desteğiyle 60 bin masum insanı katletti, insanların temel ihtiyaçlarını engelledi. Sonra utanmadan barış diyorlar" diye konuştu.

"Savaş olmazsa silah piyasası yok olur"

Küresel silah ticareti konusuna da dikkat çeken Pezeşkiyan, "Bu ülkeler silah satarak bölgede savaş çıkarıyor. Savaş olmazsa silah piyasası yok olur. Bu yüzden askeri teçhizatlarını satabilmek için gerginliğe neden olmak zorundalar. Ben şahsen hiçbir insana zulmü kabul etmiyorum. Açıkça bomba, füze üreten ve bununla övünen birinin güvenlikten ve barıştan bahsetmesine nasıl inanabiliriz? Biz tehdit ilan ediliyoruz ama onlar kitle imha silahları üretiyor. Bu nasıl bir mantık?" ifadelerini kullandı.

"Komşularımızla kardeşiz"

İran'ın bölge ülkeleriyle samimi ilişkilerine vurgu yapan Pezeşkiyan, "Komşularımızla kardeşiz. Sınırın her iki tarafındaki insanlar aynı kökten ve kültürden geliyor. Birbirimizle çatışmamız için hiçbir sebep yok. Başkaları bu anlaşmazlıklardan fayda sağlıyor" diye konuştu.

"Bu bölge bize ait, başkalarına değil"

Bölgesel iş birliğine yönelik çağrıda bulunan Pezeşkiyan, "Sınırlarımızı birlikte açabilir ve İslam ülkeleri arasında ticareti geliştirebilirsek, büyük bir pazar oluştururuz. Güvenlik ve barışı da ancak biz kendimiz sağlayabiliriz. Bu bölge bize ait, başkalarına değil" dedi.

"Kıblemiz bir, kardeşçe kalacağız"

Bölge ülkeleriyle dostane ilişkilerin önemine vurgu yapan Pezeşkiyan, " Azerbaycan, Rusya, Afganistan, Pakistan, Irak, Suudi Arabistan ve diğer İslam ülkeleriyle barış ve iş birliği hedefimizdir. Peygamberler diyarıyla düşmanlık mümkün mü? Düşmanlar aramıza nifak sokmaya çalışıyor ama kıblemiz bir ve kardeşçe kalacağız" dedi.

Trump'tan İran'ın nükleer silah edinme çabalarını kalıcı şekilde durdurması çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Riyad'da Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ev sahipliğinde düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK)-ABD Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "İran ile bir anlaşma yapmak istiyorum. Ancak bunun gerçekleşmesi için İran'ın terörü desteklemeyi bırakması, kanlı vekalet savaşlarına son vermesi ve nükleer silah edinme çabalarını kalıcı ve doğrulanabilir şekilde durdurması gerekiyor. Nükleer silaha sahip olamazlar" şeklinde konuşmuştu. - TAHRAN