PKK'nın fesih kararı sonrası bir açıklama da İran'dan - Son Dakika
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Politika

PKK'nın fesih kararı sonrası bir açıklama da İran'dan

PKK\'nın fesih kararı sonrası bir açıklama da İran\'dan

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu kararın Türkiye ve bölge genelinde istikrar ve huzura katkı sağlamasını umut ediyoruz" ifadesini kullandı.

13.05.2025 15:22
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İran, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararına ilişkin destek mesajı yayınladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yayınladığı yazılı açıklama da PKK'nın aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu kararın Türkiye ve bölge genelinde istikrar ve huzura katkı sağlamasını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

PKK'nın silah bırakma kararını "bölgesel istikrar ve huzur için önemli bir gelişme" olarak değerlendiren Bekayi, kararın "güvenliğin güçlendirilmesi yönünde atılmış önemli bir adım" olduğunu kaydetti.

PKK'DAN FESİH VE SİLAH BIRAKMA KARARI

Terör örgütü PKK, İmralı Cezaevi'nde bulunan elebaşı Abdullah Öcalan'ın fesih ve silah bırakma çağrısının ardından düzenlediği olağanüstü kongrede kendini feshetme ve silah bırakma kararı aldığını duyurmuştu.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI, NASIL DEVAM ETTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." dedi.

Bahçeli'nin açıklamasından sonra DEM Parti heyeti 26 Kasım 2024'te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. 9 Aralık 2024'te Bahçeli Meclis'teki bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasını alkışladı.

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti'nin talebine olumlu yanıt verdi. DEM Parti'nin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü yapıldı. Ardından DEM Pearti heyeti, partileri ziyaret etti. Heyet,16 Şubat Pazar günü Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya geldi. Ardından Öcalan'la bir görüşme daha yapan DEM Parti heyeti, İmralı Adası'ndaki görüşmenin ardından bir açıklama yaparak Öcalan'ın mesajını okudu. Öcalan mesajında "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." ifadelerini kullandı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan 9 Mayıs'ta Parti Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, " PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu önemli bir adım. Bu adımın sonrası da önemli olacak" ifadelerini kullandı. Doğan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu. 12 Mayıs'ta da terör örgütü PKK kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını açıkladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika PKK'nın fesih kararı sonrası bir açıklama da İran'dan - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Barış:
    Haberin başlığına bak hele! Seni editör yapanın ben taa.. 25 0 Yanıtla
  • Apple User:
    haberi servis etme biçiminiz çok saçma 16 0 Yanıtla
  • ag01194048:
    gerçekten silah bırakırlarsa en çok üzülen İran ve itrail olur,ikisi de bu ülkenin düşmanı 5 2 Yanıtla
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