Rusya, Kiev'i bombaladığı SİHA'ları İran'dan mı aldı? Hamaney, soruya cevap vermek yerine gövde gösterisi yaptı - Son Dakika
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Rusya, Kiev'i bombaladığı SİHA'ları İran'dan mı aldı? Hamaney, soruya cevap vermek yerine gövde gösterisi yaptı

19.10.2022 20:29

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanılmak üzere SİHA satıldığına ilişkin iddialar için, "Daha önceden İran'a ait insansız hava aracı ve füzelere ilişkin paylaşılan görüntülerin photoshop olduğunu söylüyorlardı. Şimdi ise bu SİHA'ların çok tehlikeli olduğunu söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'da düzenlenen "Seçkin Akademisyenler" toplantısında konuştu. İranlı seçkin akademisyenlerin sadece para vererek desteklenmemesi gerektiğini vurgulayan Hamaney, akademisyenlerin ülkenin en önemli sermayeleri olduklarını belirterek, "Akademisyenleri desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü onları kaybetmek büyük bir kayıptır" dedi.

"NÜKLEER SİLAH ÜRETME PEŞİNDE DEĞİLİZ"

Nükleer enerjide İranlı akademisyenlerin önemli başarılara imza attıklarını ve nükleer silah üretme peşinde olmadıklarını söyleyen Hamaney, "Nükleer silah üretme peşinde değiliz. Nükleer enerji alanında önemli ilerlemeler elde ettik ve bu teknolojiyi birçok alanda kullanabiliriz" ifadelerini kullandı.

"SİHA VE FÜZELERİN PHOTOSHOP OLDUĞUNU SÖYLÜYORLARDI"

Hamaney, Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanılmak üzere SİHA satıldığına ilişkin iddialar hakkında ise, "Daha önceden İran'a ait insansız hava aracı ve füzelere ilişkin paylaşılan görüntülerin photoshop olduğunu söylüyorlardı. Şimdi ise bu SİHA'ların çok tehlikeli olduğunu söylüyorlar. 'Neden şuna satıyorsun, neden buna veriyorsun' diyorlar" dedi.

"İRAN, UKRAYNA İLE SİHA İDDİALARINI MÜZAKERE ETMEYE HAZIR"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere İran'dan Rusya'ya silahlı insansız hava araçları (SİHA) dahil olmak üzere silah gönderildiğine ilişkin iddiaları yeniden yalanlamış, "İran, Ukrayna ile görüşmeye ve müzakere etmeye hazır" demişti.

İRAN SİHA'LARI TARTIŞMA KONUSU

İran'ın Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya SİHA gönderdiği iddiaları uluslararası alanda geniş yer bulmuştu. İlk olarak ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 11 Temmuz'da İran'ın Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya SİHA'lar gönderileceğine ilişkin ellerinde istihbarat bilgileri olduğunu açıklamıştı. Ardından Ukrayna, Tahran yönetimi ile "Rusya'ya silah tedarik ettiği" gerekçesiyle 23 Eylül'de diplomatik ilişkilerini azaltma kararı almış ve İran'ın Kiev Büyükelçisi Menuçehr Muradi'nin akreditasyonunu iptal etmişti. Son olarak Ukrayna yönetimi tarafından Rusya'nın 17 Ekim'de başkent Kiev'e SiHA'larla düzenlediği saldırıda İran'a ait Şahid-136 tipi kamikaze insansız hava araçlarının kullanıldığı açıklanmıştı.

Kaynak: İHA
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Ayetullah Ali Hamaney, Ukrayna, SİHA, İran, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya, Kiev'i bombaladığı SİHA'ları İran'dan mı aldı? Hamaney, soruya cevap vermek yerine gövde gösterisi yaptı - Son Dakika

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