İran Dışişleri Bakanı: Gazze'ye yardımlar için ABD'ye baskı yapılmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İran Dışişleri Bakanı: Gazze'ye yardımlar için ABD'ye baskı yapılmalı

İran Dışişleri Bakanı: Gazze\'ye yardımlar için ABD\'ye baskı yapılmalı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında yaptığı konuşmada, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için ABD yönetimine baskı yapılması gerektiğini belirtti. Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler ile koordineli olarak Refah Sınır Kapısı'nın açılmasının acil bir adım olduğunu ifade etti.

05.03.2024 22:11  Güncelleme: 22:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için ABD yönetimine baskı yapılması gerektiğini belirterek, "Birleşmiş Milletler ile koordineli bir şekilde acil olarak atılması gereken somut adım, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıdır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. Abdullahiyan yaptığı açıklamada, Filistin konusunda İslam İşbirliği Teşkilatının daha aktif rol olması gerektiğini vurgulayarak, " İsrail'in savaş suçları ve soykırımının durdurulmasını, kalıcı ateşkesin sağlanmasını ve İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi gerektiğini savunuyoruz. Öte yandan Gazze'ye kayıtsız ve şartsız tüm insani yardımlar ulaştırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için ABD yönetimine baskı yapılması gerektiğini belirten Emir Abdullahiyan, Filistinliler için Gazze'de geçici yerleşim yerlerinin oluşturulmasını önererek, "İsrail saldırıları sonucu ağır yaralanan kadınların ve çocukların tedavisi için Gazze içerisinde acil hastaneler ve sağlık merkezleri inşa edilmeli" dedi.

Abdullahiyan, "Birleşmiş Milletler ile koordineli bir şekilde acil olarak atılması gereken somut adım, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıdır. Bu şekilde insani yardımlar Gazze'ye ulaştırılabilir ve Gazze'nin yeniden inşasına başlanabilir. Öte yandan İsrail rejimi ile tüm ticari ilişkilere son verilmeli ve İsrail şirketlerine boykot uygulanmalıdır" ifadelerini kullandı. - CİDDE

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan, Hüseyin Emir, Gazze, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İran Dışişleri Bakanı: Gazze'ye yardımlar için ABD'ye baskı yapılmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kütahya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı
    22:35 Kütahya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

    Kütahya merkezli iki ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 14 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 ay boyunca örgütlü olarak yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Yaklaşık 100 milyon lira para hareketinin yaşandığı bahis sitelerini yönettiği belirlenen şüphelilerin adreslerine baskınlar yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ve yönetimi Filistin halkına soykırım uyguluyor
    22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ve yönetimi Filistin halkına soykırım uyguluyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı görüşmede, Netanyahu ve İsrail yönetiminin Filistin halkına yönelik soykırım uyguladığını belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin Filistin davasına destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

  • Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden göçüğü altında kalan işçilerin ailelerini ziyaret etti
    22:23 Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden göçüğü altında kalan işçilerin ailelerini ziyaret etti

    Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan işçilerin ailelerine ziyarette bulundu. Vali Aydoğdu, ailelere çalışmaların son durumu hakkında bilgi vererek destek mesajları iletti. Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile birlikte çalışmaları takip etti ve yetkililerden bilgi aldı.

  • İstanbul'da 90 Organize Suç Örgütü Çökertildi
    22:15 İstanbul'da 90 Organize Suç Örgütü Çökertildi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 90 organize suç örgütünün çökertildiğini ve adalete teslim edildiğini açıkladı. 9 ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 27 milyar 181 milyon TL'lik maddi mal varlıklarına el konuldu.


21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını verecek
21:23 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı’nda konuştu: Gazze’nin etrafındaki abluka kırılmalı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı'nda konuştu: Gazze'nin etrafındaki abluka kırılmalı
20:07 Kaza yaparak bir kişiyi öldüren 16 yaşındaki oğlunu Mısır’a kaçıran yazar Eylem Tok’tan ilk sözler Kaza yaparak bir kişiyi öldüren 16 yaşındaki oğlunu Mısır'a kaçıran yazar Eylem Tok'tan ilk sözler
18:52 Antalya’da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi Antalya'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
20:06 Sakarya’da çatıya çıkıp rastgele ateş açan eski polis memuru, ekipleri alarma geçirdi Sakarya'da çatıya çıkıp rastgele ateş açan eski polis memuru, ekipleri alarma geçirdi
19:08 Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı
18:36 Instagram ve Facebook’a erişim sorunu çözüldü Instagram ve Facebook'a erişim sorunu çözüldü
17:57 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti
17:37 Adana’da otomobil işçi servisine çarptı: 2 ölü, 14 yaralı Adana'da otomobil işçi servisine çarptı: 2 ölü, 14 yaralı
17:06 Galatasaray’dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu
16:09 Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 22:44:54. #1.11#
SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı: Gazze'ye yardımlar için ABD'ye baskı yapılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement