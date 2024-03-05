İran Dışişleri Bakanı: Gazze\'ye yardımlar için ABD\'ye baskı yapılmalı

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için ABD yönetimine baskı yapılması gerektiğini belirterek, "Birleşmiş Milletler ile koordineli bir şekilde acil olarak atılması gereken somut adım, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıdır" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. Abdullahiyan yaptığı açıklamada, Filistin konusunda İslam İşbirliği Teşkilatının daha aktif rol olması gerektiğini vurgulayarak, " İsrail'in savaş suçları ve soykırımının durdurulmasını, kalıcı ateşkesin sağlanmasını ve İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi gerektiğini savunuyoruz. Öte yandan Gazze'ye kayıtsız ve şartsız tüm insani yardımlar ulaştırılmalıdır" ifadelerini kullandı.
Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için ABD yönetimine baskı yapılması gerektiğini belirten Emir Abdullahiyan, Filistinliler için Gazze'de geçici yerleşim yerlerinin oluşturulmasını önererek, "İsrail saldırıları sonucu ağır yaralanan kadınların ve çocukların tedavisi için Gazze içerisinde acil hastaneler ve sağlık merkezleri inşa edilmeli" dedi.
Abdullahiyan, "Birleşmiş Milletler ile koordineli bir şekilde acil olarak atılması gereken somut adım, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıdır. Bu şekilde insani yardımlar Gazze'ye ulaştırılabilir ve Gazze'nin yeniden inşasına başlanabilir. Öte yandan İsrail rejimi ile tüm ticari ilişkilere son verilmeli ve İsrail şirketlerine boykot uygulanmalıdır" ifadelerini kullandı. - CİDDE
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