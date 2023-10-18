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İran Dışişleri Bakanı İsrail'e Petrol Ambargosu Çağrısında Bulundu - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı İsrail'e Petrol Ambargosu Çağrısında Bulundu

Son Güncelleme: 18.10.2023 13:17

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına karşı İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelere petrol ambargosu dahil İsrail'e yönelik 'tam ambargo' çağrısında bulundu. Abdullahiyan, İİT Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmede, İİT bünyesinde hukuk ekibi oluşturulması ve İsrail'in uluslararası mahkemelerde yargılanması için çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti. İİT Genel Sekreteri ise İİT ülkelerinin ortak bir tavır alarak İsrail'in saldırılarına son vermesi gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in hastane saldırısı başta olmak üzere Gazze'de işlediği savaş suçlarına karşı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelere petrol ambargosu dahil İsrail'e yönelik "tam ambargo" çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, İİT'nin Gazze'deki durumla ilgili olağanüstü toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentine giden Abdullahiyan, burada İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile bir araya geldi.

Abdullahiyan görüşmede, İsrail'in hastane saldırısı başta olmak üzere Gazze'de işlediği savaş suçlarını belgelemek ve bu suçların faili İsrailli yetkililerin uluslararası mahkemelerde yargılanmasına zemin hazırlamak için İİT bünyesinde bu konuyla ilgili hukuk ekibi oluşturulması gerektiğini kaydetti.

İranlı Bakan, İİT üyesi ülkeler tarafından İsrail'e karşı petrol ambargosu dahil "tam ambargo" uygulanması ve İsrail'in büyükelçilerinin sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu.

İİT Genel Sekreteri Taha ise İsrail'in saldırılarına son vermek için İİT tarafından ortak tavır alınması gerektiğini belirtti.

Filistin-İsrail çatışmalarının ele alınacağı İslam İşbirliği Teşkilatı Açık Katılımlı İcra Komitesi Toplantısı bugün Cidde'de düzenlenecek.

İsrail'in dün akşam Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İran Dışişleri Bakanı İsrail'e Petrol Ambargosu Çağrısında Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı İsrail'e Petrol Ambargosu Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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