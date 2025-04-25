İran Hollanda Büyükelçisini Çağırdı

Iran Dışişleri Bakanlığı, Hollanda istihbarat teşkilatının Avrupa'daki iki suikast girişiminin arkasında İran'ın olduğu iddialarının ardından Hollanda'nın Tahran büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Hollanda istihbarat teşkilatının yıllık raporunda Avrupa'daki iki suikast girişiminin arkasında İran'ın olduğu iddialarının ardından, Hollanda'nın Tahran Büyükelçisi Emiel de Bont'u Bakanlığa çağırdı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu raporda İran'a yöneltilen suçlamaların asılsız olduğu vurgulanırken, İran'ın Hollanda'da düzenlendiği öne sürülen herhangi bir suikast girişimiyle bağlantısının olduğu iddiaları reddedildi. İran'ın Hollanda Büyükelçisi Hadi Farajvand'ın yalnızca "şüphe" ve "ihtimal" gibi temelsiz gerekçelerle Hollanda Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasının eleştirildiği açıklamada, "Ne yazık ki Hollanda diplomasisi, kendi güvenlik kurumları ve Siyonist rejimin yönlendirmesiyle İran'a mesnetsiz suçlamalar yöneltiyor ve ardından bu dayanaksız gerekçelerle İran'ın büyükelçisini çağırıyor" ifadeleri kullanıldı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın tutumu, açık bir şekilde sorumluluktan kaçma olarak değerlendirilirken, suç geçmişi olan kişilere ve teröristlere sığınma hakkı veren bir ülkenin başka ülkelere yönelik suçlamalarda bulunmasının ahlaki dayanağının olmadığı ifade edildi. Ayrıca açıklamada, Hollanda'nın, İran ile ikili ilişkilerde profesyonel ve saygılı bir yaklaşım benimsemesi, temelsiz suçlamaları tekrarlamaktan kaçınması ve İsrail rejimine verilen kapsamlı desteği sonlandırarak Orta Doğu'daki gelişmelere yönelik yapıcı bir rol üstlenmesi çağrısında bulunuldu.

Büyükelçi Emiel de Bont ise konuyu kendi hükümetine aktaracağını belirtti.

İran Büyükelçisi bakanlığa çağrılmıştı

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Hollanda istihbarat teşkilatının İran hakkındaki suikast girişimi iddialarının ardından İran'ın Hollanda Büyükelçisi Hadi Farajvand'ı dün bakanlığa çağırmıştı.

İran'a yönelik suikast suçlamaları

Hollanda istihbarat teşkilatı, yayınladığı yıllık raporunda, Haziran 2024'te Hollanda'nın Haarlem kasabasında ikamet eden bir İranlıya yönelik suikast girişimi düzenlendiğini ve bu olayın ardından iki kişinin tutuklandığını belirtmişti. Raporda, şüphelilerden birinin, Kasım 2023'te İspanya'nın başkenti Madrid'de İran'a yönelik eleştirileriyle tanınan İspanyol siyasetçi Alejo Vidal-Quadras'a yönelik başarısız bir suikast girişiminin faillerinden olduğu ifade edilmişti. Raporda, "Rejimin muhaliflerini susturmak için Avrupa'daki suç şebekelerini kullanması, bu iki suikast girişiminin İran'ın yıllardır kullandığı yönteme uyduğunu gösteriyor. İstihbarata dayanarak, iki suikast girişiminden İran'ın sorumlu olması muhtemeldir" ifadeleri kullanılmıştı.

İspanyol aşırı sağcı Vox Partisi'nin kurucularından Vidal-Quadras, suikast girişiminden kurtulduktan birkaç ay sonra İran hükümetinin, İranlı muhalif bir grupla olan bağlantıları nedeniyle kendisine suikast düzenlemek üzere kiralık katiller tuttuğuna inandığını söylemişti. - TAHRAN