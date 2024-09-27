İran: İsrail'in saldırısı kuralları değiştirdi - Son Dakika
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Politika

İran: İsrail'in saldırısı kuralları değiştirdi

İran, İsrail'in Beyrut'a saldırısını kınayarak, ABD'nin de bu saldırılara ortak olduğunu belirtti.

27.09.2024 23:28
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İran'ın Beyrut Büyükelçiliği tarafından İsrail'in Beyrut'a yönelik düzenlediği son saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "İsrail'in katliamı oyunun kurallarını değiştirdi" denildi.

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıya ilişkin İran'dan açıklama geldi. İran'ın Beyrut Büyükelçiliği tarafından sosyal medya hesabından yapılan İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah komuta merkezine yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin açıklamada, söz konusu saldırı kınandı. Açıklamada, "İsrail'in katliamı oyunun kurallarını değiştirdi" denildi.

İsrail'in gerçek olmayan iddialar üzerine sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı belirtilen açıklamada, gerilimin tehlikeli bir şekilde arttığı ve İsrail'in uygun bir şekilde cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

"ABD bombaları ile gerçekleşen bu saldırıya Washington yönetimi de ortaktır"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise İsrail saldırılarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, İsrail'in saldırıyı ABD bombaları ile gerçekleştirdiğini ve İsrail'in suçuna ABD'nin de ortak olduğunu kaydetti. Kenani, "İsrail Gazze'de işlediği katliamlarına Lübnan'da devam ediyor ve Lübnan'da savaş suçu işlemekte. ABD bombaları ile gerçekleşen bu saldırıya Washington yönetimi de ortaktır" ifadelerini kullandı.

Kenani, "ABD ve bazı Batılı ülkelerin ateşkes görüşmelerine dair önerileri sadece zaman kazanmaya yönelik bir aldatmacadan ibaret. İsrail rejiminin Gazze ve Lübnan'daki katliamları uluslararası toplumun sessizliğinden kaynaklanmakta. İran olarak Lübnan halkı, devleti ve direnişinin yanındayız" dedi.

"Hizbullah savaş meydanında son ana kadar yanlarında olacağımızı bilmeli"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da İsrail'in Hizbullah'ı hedef alan son saldırıları sonrası yaptığı açıklamada, "Hizbullah savaş meydanında son ana kadar yanlarında olacağımızı bilmeli" diye konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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