İran, Musk-Erivani Görüşmesini Yalanladı - Son Dakika
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Politika

İran, Musk-Erivani Görüşmesini Yalanladı

İran, Musk-Erivani Görüşmesini Yalanladı

İran Dışişleri Bakanı, Musk ile Erivani'nin görüştüğü iddialarını 'uydurma' olarak nitelendirdi.

17.11.2024 02:04
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said Erivani ile ABD'li milyarder Elon Musk'ın görüştüğüne dair iddiaları yalanlayarak, "Kesinlikle böyle bir görüşme olmadı. Bu, ABD basını tarafından ortaya atılan uydurma bir haber" ifadelerini kullandı.

İran, ABD'de yeni kurulacak Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirilmesi beklenen Tesla ve SpaceX CEO'su, aynı zamanda X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk'ın, İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said Erivani ile görüştüğü iddialarını yalanladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi katıldığı devlet televizyonu programında iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, "Kesinlikle böyle bir görüşme olmadı. Bu, ABD basını tarafından ortaya atılan uydurma bir haber" ifadelerini kullandı. Arakçi, "Haber, İran saatiyle dün gece 1'de basında yer aldı. Ben ise söz konusu haberi sabah gördüm ve ciddi olarak değerlendirmedim. Öğle saatlerine kadar da yanıt verilecek düzeyde bir iddia olarak görmedik. New York'ta sabah olmasını bekledik. Bizden habersiz böyle bir görüşmenin yapılamayacağını biliyorum. BM temsilciliğimiz ile yaptığımız görüşmede bunun ABD basını tarafından ortaya atılan uydurma bir haber olduğu belirtildi. Bende hızlı bir şekilde söz konusu haberin yalanlanması talimatını verdim" şeklinde konuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu görüşmenin kesinlikle yapılmadığını belirterek, bu konuda ABD medyasının oluşturduğu propaganda karşısında şaşkın olduklarını ifade etti.

Musk-Erivani arasında gizli görüşme iddiası

ABD merkezli New York Times gazetesi, iki İranlı yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen milyarder Elon Musk'ın 11 Kasım Pazartesi günü New York'ta İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said Erivani ile bir araya geldiğini duyurmuştu. Görüşmede İran ile ABD arasındaki gerginliğin nasıl azaltılabileceği konusu üzerinde durulduğu belirtilmişti. Musk'ın talebi üzerine gerçekleştirilen görüşmenin 1 saatten fazla sürdüğü ve yerinin Erivani tarafından seçilerek gizli tutulduğu aktarılmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran, Musk-Erivani Görüşmesini Yalanladı - Son Dakika

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