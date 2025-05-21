İspanya ve Portekiz'den İsrail'e Diplomat Uyarısı

İspanya ve Portekiz, Batı Şeria'da İsrail ordusu tarafından diplomatlara açılan ateş nedeniyle ülkelerinde görevli İsrail Büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İtalya ve Fransa'nın ardından İspanya ve Portekiz de İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na gelen aralarında Türk diplomatın da bulunduğu yabancı heyete ateş açılması sonrası ülkelerinde görevli İsrail Büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "İspanyol, AB ve diğer ülkelerin diplomatlarının ziyareti sırasında İsrail ordusu tarafından açılan kabul edilemez ateş karşısında, İsrail'in Madrid Maslahatgüzar'ını resmen çağırdık. Açıklama ve hesap verilebilirlik talep ediyoruz. Kudüs İspanya Konsolosluğu diplomatlarına desteğimiz tam" dedi.

İsrail, İspanya'nın bir yıl önce Filistin devletini tanımasının ardından İspanya'daki büyükelçisini geri çağırmıştı.

Portekiz Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, diplomatlara açılan ateş nedeniyle İsrail'in Lizbon Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı ifade edildi.

Türkiye, Mısır ve Almanya'dan kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kudüs Başkonsolosluğumuzdan bir görevlinin de aralarında bulunduğu bir grup diplomata, Cenin kentine gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında İsrail askerleri tarafından ateş açılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz. Diplomatların hayatlarını tehlikeye atan bu saldırı, İsrail'in uluslararası hukuku ve insan haklarını sistematik şekilde hiçe saydığının bir başka örneğidir. Diplomatların hedef alınması, yalnızca bireysel güvenliğe değil, aynı zamanda devletler arası ilişkilerin temelini oluşturan saygı ve güven ortamına yönelik ciddi bir tehdittir. Yaşanan saldırının bir an önce araştırılması ve sorumluların hesap vermesi gerekmektedir. Uluslararası toplumu, bu tehlikeli eylemi en güçlü biçimde kınamaya ve İsrail'in cezasızlık zırhının son bulması için somut adımlar atmaya davet ediyoruz" denildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı da, söz konusu olayı "en güçlü ifadelerle" kınadığını belirterek, açılan ateşin tüm diplomatik normları ihlal ettiğini" belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, açılan ateşi şiddetle kınadığını aktararak, İsrail'e soruşturma açması çağrısına bulundu. Bakanlık, ayrıca Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un İsrailli mevkidaşı Gideon Sa'ar ile yapacağı görüşmede olayı günceme getireceğini açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, İsrail'in Fransa Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını açıklamış, "Diplomatlarımızdan birinin Cenin'e yaptığı ziyaret sırasından İsrail askerleri tarafından ateş açıldı. Bu kabul edilemez bir durum. İsrail Büyükelçisi açıklama yapmak üzere çağrılacak. Sahadaki temsilcilerimize ve onların zorlu koşullar altındaki olağanüstü çalışmalarına tam destek veriyoruz" demişti.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de, diplomatlara açılan ateş nedeniyle İsrail'in İtalya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağıracaklarını açıklamıştı. - MADRİD