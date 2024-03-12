Isparta\'da Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Başlıyor

Politika

Anadolu ve Modernevler Mahallelerinin sakinleriyle mitingde buluşan Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurulduğunu, kentsel dönüşüm çalışmalarında bakanlık tarafından Türkiye'de 5 pilot ilden birisinin Isparta olarak belirlendiğini ifade ederek, kentsel dönüşüm çalışmalarının Anadolu Mahallesi'nden başlayacağını bildirdi.

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimleri çalışmaları çerçevesinde Anadolu ve Modernevler Mahallesi mitinginde vatandaşlarla buluştu. Meşalelerle büyük bir sevgi seliyle eşi Şadiye Başdeğirmen ile miting alanına gelen Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, yaptıkları çalışmalardan bahsederek, 2024-2029 dönemine ilişkin yapacakları projeleri kalabalığa anlattı.

Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, bugüne kadar Isparta'ya güzel eserler kazandırdıklarını yeni dönemde de eserler kazandırmaya devam edeceklerini vurguladı. Soğuk havaya rağmen coşkulu kalabalığın kendisine güç ve heyecan verdiğine değinen Başkan Başdeğirmen, "Siyaset bir rekabet ortamı. Ancak para karşılığı yapılan anketlerle algı oluşturulmaya çalışılıyor. En son yayınlanan anketin firması cumhurbaşkanlığı seçimleri için yaptığı anketlerde gerçekleri görememişti. 2019 yerel seçimlerinde bizi yüzde 28-29, rakibimizi yüzde 41 gösterdiler ne oldu, tersi oldu. Bizler bu memleketi layıkıyla yönetebilmek için sizlerden oy istedik. O oylarınızın karşılığında alnımız açık, başımız dik karşınızdayız" ifadelerinde bulundu.

Anadolu Mahallesi'nin eski yapılara sahip olduğunu, bu nedenle yenilenmesi gerektiğini belirten Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, kentsel dönüşüm çalışmalarına Anadolu Mahallesi'nden başlayacaklarını söyledi. Başkan Başdeğirmen, "6 Şubat depreminden Türkiye olarak tedirgin olduk. Kahramanmaraş depremi ezberleri bozdu. Burası deprem bölgesi, şurası değil gibi bir şey kalmadığını görüyoruz. Kahramanmaraş'ta deprem oluyor 450 kilometre ilerideki Samandağ yerle bir oluyor. Burada olan bir depremin Ankara'yı, Kütahya'da olan bir depremin bizi etkileyebileceğini gördük. Deprem bölgesi olmayan yerlerde de deprem oluyor. Ülke olarak bunun tedbirini almamız lazım. Göreve geldiğimizde 450 noktada zemin etüdü yaptık. Geçen yıl deprem olmadan da kentsel dönüşüm çalışmalarına başlamıştık. Zemin etüdüyle deprem bölgelerini tespit ettik. Sel, heyelan gibi afetlerin gelebileceği yerlerin de tespitlerini yaptık. Bunların önlemlerini alıyoruz. Kentsel dönüşüme Anadolu Mahallesi'nden başlayacağız. Bu mahalle zayıf olduğu için, araştırdılar da Anadolu Mahallesi en zayıf çıktı gibi bir algı oluşmasın. Buranın daha derli, toplu, mahalle bazında yapılacak kentsel dönüşümün bu mahalleye uygun olduğunu düşündük. Onun için bu mahallemizden başlıyoruz" diye konuştu.

"Isparta kentsel dönüşümde 5 pilot ilden bir tanesi"

Başkan Başdeğirmen, 6 Şubat depreminden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belediyelerde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurdurmaya başladığını belirterek, bunlardan ilk Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünü Isparta Belediyesinin kurduğunu söyledi. Başdeğirmen, "Ekiplerimizi hazırladık, müdürlüğümüzü kurduk. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki, Isparta'mızdaki konularla yakından ilgileniyor. Türkiye'de kentsel dönüşümle alakalı 5 pilot il seçildi. Bunlardan bir tanesi Isparta. Devlet bu 5 ildeki kentsel dönüşüme öncelik verecek, destek verecek ve eskiyen yapıları yenileyecek. Devletimiz bireysel dönüşüme de büyük destekler veriyor" diyerek kentsel dönüşüm desteklerini anlattı.

Başkan Başdeğirmen, Modernevler Mahallesi'nin uzun yıllardır hasret kaldığı Modernevler Mahallesi Sosyal Tesisi'ni de inşa ettiklerini ve açılışının bugün yapılacağını bildirdi. - ISPARTA