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İsrail, Guterres'in sözleri nedeniyle BM çalışanlarına vize vermeyecek - Son Dakika

İsrail, Guterres'in sözleri nedeniyle BM çalışanlarına vize vermeyecek

Son Güncelleme: 25.10.2023 15:33

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ''Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız'' açıklamaları İsrail'de tepkiyle karşılandı. BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Guterres'in sözleri nedeniyle İsrail'in BM yetkililerine vize vermeyeceğini söyledi.

İsrail yönetiminin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Güvenlik Konseyindeki açıklamalarına karşı BM çalışanlarına ülkeye giriş vizesi vermeyebileceği bildirildi.

VİZE BAŞVURULARI ONAYLANMAYABİLİR

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "İsrail, Guterres'in yaptığı konuşma sonrasında BM personeli tarafından yapılan vize başvurularının onaylanıp onaylanmayacağını değerlendirecek." ifadesi kullanıldı.

"ONLARA BİR DERS VERMENİN ZAMANI GELDİ"

Öte yandan BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, bugün yaptığı açıklamada, Guterres'in ifadeleri nedeniyle İsrail'in BM yetkililerine vize vermeyeceğini ifade etti. Erdan, "BM Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'in vizesini reddettik. Onlara bir ders vermenin zamanı geldi" dedi. Gilad Erdan, daha önce yaptığı açıklamada da Guterres'i istifaya çağırmıştı.

7 EKİM'DEN BU YANA ÇOK SAYIDA BM ÇALIŞANI BÖLGEYE GELDİ

Savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana daha fazla BM çalışanının bölgeye (İsrail ve Tel Aviv'in girişe izin verdiği Filistin bölgeleri) geldiği aktarıldı.

GUTERRES, "HAMAS DURDUK YERE SALDIRMADI" DEMİŞTİ

BM Genel Sekreteri Guterres, dün BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen üst düzey İsrail-Filistin oturumundaki konuşmasında Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'de gerçekleştirdiği saldırıları kınadıktan sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Ancak Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor. Topraklarının adım adım yerleşim yerleri tarafından ele geçirilmesine ve şiddete şahit oluyor. Ekonomileri yıkılmış, insanlar yerlerinden edilmiş ve evleri yerle bir edilmiş durumda. Siyasi çözüme olan inançları yok olmaya başladı."

"SAVAŞIN BİLE KURALLARI VAR"

Guterres, Hamas'ın İsraillilere yönelik saldırılarının "Filistin halkını toplu cezalandırmayı meşru kılamayacağını" vurgulayarak, "Savaşların bile kuralları vardır." demişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İsrail, Guterres'in sözleri nedeniyle BM çalışanlarına vize vermeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Guterres'in sözleri nedeniyle BM çalışanlarına vize vermeyecek - Son Dakika
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