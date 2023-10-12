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İsrail: Hamas'ın saldırılarında 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti, 1 Türk vatandaşı da kayıp - Son Dakika

İsrail: Hamas'ın saldırılarında 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti, 1 Türk vatandaşı da kayıp

Son Güncelleme: 12.10.2023 11:45

İsrail Büyükelçiliği, Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırıda 1 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini ve 1 Türk vatandaşından da haber alınamadığını bildirdi. İsrailli yetkililer, bilginin henüz Türkiye tarafından teyit edilemediğini söyledi.

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, 7 Ekim tarihinde İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonu başlattı. İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlatan Hamas, daha sonra İsrail topraklarına girerek yüzlerce kişiyi öldürdü. Saldırıda birçok İsrailli de rehin alındı. İsrailli makamlar, Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırılardan Türk vatandaşlarının da etkilendiğini duyurdu.

İSRAİL: 1 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ, 1 TÜRK KAYIP

İsrail Büyükelçiliği, söz konusu tarihte 1 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, 1 Türk vatandaşından da haber alınamadığı bildirdi. Söz konusu bilginin henüz Türkiye tarafından teyit edilemediği kaydedildi.

İSRAİL GAZZE'Yİ BOMBALIYOR

Hamas'ın İsrail'e gerçekleştirdiği saldırıların ardından İsrail'de karşı saldırıya geçti. Demir Kılıçlar operasyonu başlatan İsrail, Gazze şeridine bombalamaya devam ediyor. İsrail'in yerli bir ettiği Gazze'de çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

CAN KAYBI ARTIYOR

Öte yandan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1203'e ulaştı. 5 bin 763 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Hastaneler tam kapasiteyle çalışıyor. İsrail saldırılarının artması ve oluşan yoğunluktan dolayı yaralı ve hastalar yerde yatıyor." ifadelerini kullandı. Sözcü Kudra ayrıca, İsrail'in devam eden elektrik, su ve yakıt kesintisinin, yaralı ve hastaların hayatlarını tehdit ettiğini, "korkunç bir sağlık ve çevre felaketine neden olduğunu" vurguladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail: Hamas'ın saldırılarında 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti, 1 Türk vatandaşı da kayıp - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail: Hamas'ın saldırılarında 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti, 1 Türk vatandaşı da kayıp - Son Dakika
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