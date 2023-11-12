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İsrail'e tepki gösteren kalabalık grup, Esenyurt'taki ünlü kahve zincirinin şubesini taşladı - Son Dakika

İsrail'e tepki gösteren kalabalık grup, Esenyurt'taki ünlü kahve zincirinin şubesini taşladı

12.11.2023 00:51

Esenyurt'ta İsrail'e tepki gösteren bir grup, ünlü kahve zincirinin şubesine taşlı saldırıda bulundu. Saldırı sırasında şans eseri yaralanan olmazken, iş yerinin camları kırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Esenyurt'ta, İsrail'e tepki gösteren bir grup, ünlü kahve zincirinin şubesini taşladı. Müşterilerin içeride bulunduğu sırada gerçekleşen saldırıda şans eseri yaralanan olmazken, iş yerinin camları kırıldı.

KAHVE ZİNCİRİNE AİT ŞUBEYE TAŞLI SALDIRI

Olay, saat 22.00 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan bir kahve zincirinin şubesinde meydana geldi. İsrail'in saldırılarına tepki gösteren bir grup, kahve zincirine ait şubeye taşlı saldırıda bulundu. Müşterilerin içeride bulunduğu sırada gerçekleşen saldırı nedeniyle çevredekiler de panik yaşadı.

İsrail'e yönelik protestolar sürüyor! Esenyurt'ta kalabalık grup, ünlü kahve zincirinin şubesine taşlarla saldırdı

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Saldırı sırasında şans eseri yaralanan olmazken, iş yerinin camlarını kıran grup olay yerinden uzaklaştı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İsrail'e yönelik protestolar sürüyor! Esenyurt'ta kalabalık grup, ünlü kahve zincirinin şubesine taşlarla saldırdı

CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Öte yandan grubun şubeye saldırısı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika İsrail'e tepki gösteren kalabalık grup, Esenyurt'taki ünlü kahve zincirinin şubesini taşladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'e tepki gösteren kalabalık grup, Esenyurt'taki ünlü kahve zincirinin şubesini taşladı - Son Dakika
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