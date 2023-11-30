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Gazze'de ateşkesin bitmesine saatler kala Hamas'tan İsrail'e yeni takas teklifi - Son Dakika

Gazze'de ateşkesin bitmesine saatler kala Hamas'tan İsrail'e yeni takas teklifi

Hamas'tan İsrail'e yeni bir rehine takası teklifi geldi. İnsani aranın uzatılması karşılığında Hamas, Gazze'deki yaşlı esirlerden başlayıp erkekler, ardından kadın asker, sonunda da erkek askerlerin serbest bırakılmasıyla sona eren 4 aşamalı yeni bir esir değişimi önerdi.

30.11.2023 - 00:01,
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İsrail medyası, Hamas'ın "insani aranın" uzatılması karşılığında Gazze'deki yaşlı tutukluların serbest bırakılmasıyla başlayıp askerlerle sona eren dört aşamalı yeni bir mutabakat önerdiğini ileri sürdü.

4 AŞAMALI YENİ ESİR DEĞİŞİMİ

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Hamas, İsrail'e esir takasına yönelik yeni öneride bulundu. Önerinin, "insani aranın" uzatılması karşılığında Gazze'deki yaşlı esirlerden başlayıp erkekler, ardından kadın asker, sonunda da erkek askerlerin serbest bırakılmasıyla sona eren 4 aşamalı yeni bir esir değişimini içerdiği kaydedildi.

Hamas, İsrail'e esir takası için yeni öneride bulundu

İSRAİLLİLERİ ÖLDÜRMEKTEN SUÇLU BULUNANLARI DA KAPSAYACAK

Teklifte, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına karşılık, "İsraillileri öldürmekten suçlu bulunan" Filistinli mahkumların da serbest bırakılmasının istendiği ifade edildi.

Aynı kaynağa göre, adı açıklanmayan İsrailli bir siyasi yetkili, Tel Aviv'in, "Yeni anlaşmayı görüşmeden önce Hamas'ın elinde bulunan 21 kadın ve 4 çocuğu serbest bırakması gerekiyor" diyerek yanıt verdiğini aktardı.

Hamas, İsrail'e esir takası için yeni öneride bulundu

ARABULUCULARDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

İsrail devlet televizyonunun haberine ilişkin Hamas ve İsrail'in yanı sıra arabulucular Katar, Mısır ve ABD tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

HAMAS VE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım'da saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti. Bu kapsamda 4 gün boyunca Gazze'deki 51 İsrailli ve İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı. Katar arabuluculuğunda varılan mutabakat kapsamında "insani ara" ve esir takası 2 gün daha uzatılmıştı. Bu çerçevede salı günü de 10 İsrailli ve 30 Filistinli esir serbest kalmıştı.

Hamas, İsrail'e esir takası için yeni öneride bulundu
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Gazze'de ateşkesin bitmesine saatler kala Hamas'tan İsrail'e yeni takas teklifi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'de ateşkesin bitmesine saatler kala Hamas'tan İsrail'e yeni takas teklifi - Son Dakika
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