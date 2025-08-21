İsrail'in E1 Projesi Eleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

İsrail'in E1 Projesi Eleştirildi

21.08.2025 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğan Bekin, E1 Projesi'nin Filistin'i ortadan kaldırıcı bir adım olduğunu vurguladı.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İsrail'in onay verdiği "E1 Projesi"ne ilişkin, "Bu Filistin Devleti'ni ortadan kaldırmaya yönelik son derece vahim bir adımdır." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in uluslararası toplumun sessizliğinden faydalanarak Gazze'yi ve Batı Şeria'yı işgal yoluna gitmesinin, Orta Doğu'nun barış ve istikrarını tehlikeli bir sürece sürüklediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in emrivakilerle ortaya koymaya çalıştığı güç politikasına çanak tuttuğunu belirten Bekin, "ABD Başkanı Donald Trump, bir yandan Rusya- Ukrayna savaşını sona erdirme konusunda büyük çaba gösterirken, diğer yandan ise her adımda kendisiyle danışan ve Beyaz Sarayı kendisine adeta ikinci adres yapan Netanyahu'ya Gazze işgali ve Batı Şeria konularında tam destek verdiği ortadadır." dedi.

İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali genişletecek "E1 Projesi'ne" nihai onayı verdiğini anımsatan Bekin, şunları kaydetti:

"İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in geçen Perşembe günü Batı Şeria'daki 'E1' bölgesinde Doğu Kudüs ve Batı Şeria arasında kalan alana 3400 yeni Yahudi yerleşim yeri inşa etme planını açıklaması, Batı Şeria şeridini Doğu Kudüs'ten ayıracak sinsi bir proje olup, bu Filistin Devleti'ni ortadan kaldırmaya yönelik son derece vahim bir adımdır. ABD ve payandası konumundaki Siyonist İsrail tarafından oluşturulmaya çalışılan istikrarsız bir Orta Doğu'nun salt İsrail'e değil, küresel emperyalist ülkelere de fayda sağlayacağı muhakkaktır."

Tariş Üzüm Birliğinin 2025 yılı mahsulü çekirdeksiz kuru üzüm avans alım fiyatını açıkladığını anımsatan Bekin, çekirdeksiz kuru üzüm için açıklanan alım fiyatının üreticilere ekonomik acıdan zarar vermeyecek şekilde tekrar gözden geçirilmesini istedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Milletvekili, Doğan Bekin, Orta Doğu, Politika, Filistin, İstanbul, Ekonomi, İsrail, Tarım, Dünya, Refah, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail'in E1 Projesi Eleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Suriye’nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye’den açıklama Suriye'nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye'den açıklama
Talisca’dan transfer olacağı iddialarına cevap Talisca'dan transfer olacağı iddialarına cevap
Nijerya’da camiye yapılan saldırıda ölü sayısı 30’a yükseldi Nijerya'da camiye yapılan saldırıda ölü sayısı 30'a yükseldi
NBA yıldızından Göztepe paylaşımı NBA yıldızından Göztepe paylaşımı
Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yıldızı Hull City’e transfer ediyor Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yıldızı Hull City'e transfer ediyor
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa’da tacize uğradı Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa'da tacize uğradı
KAP’a bildirildi Beşiktaş’tan Bankalar Birliği için dev adım KAP'a bildirildi! Beşiktaş'tan Bankalar Birliği için dev adım

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
15:02
Mansur Yavaş’ı kahredecek iddia Özgür Özel, İmamoğlu’nun alternatifini buldu
Mansur Yavaş'ı kahredecek iddia! Özgür Özel, İmamoğlu'nun alternatifini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 15:16:39. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'in E1 Projesi Eleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.