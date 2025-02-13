İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama

Geniş Video İzle

Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, CHP'li Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.

13.02.2025 23:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.

TERÖR SORUŞTURMASINDA 10 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu belirlenen İ.P'nin hakimlikteki işlemleri tamamlandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında olduğu 10 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

12 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin "Emek Meclisi Üyesi", "İlçe Meclisi Üyesi", "Kadın Meclisi Üyesi", "Genel Meclis Üyesi", "Kültür Sanat Komisyonu Üyesi", "Delege Üyesi" gibi sözde sıfatlarla belediyelere yerleştirildiği tespiti üzerine gözaltı kararı verilmiş, 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Zanlıların daha önce DEM Parti'de faaliyet gösterdikleri öğrenilmişti.

Soruşturmada, HTS incelemeleri sonucu Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in 313, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün ise 52 şüpheliyle irtibatının tespit edildiği kaydedilmişti. Yüksel ve Gür'ün irtibat kurdukları şüphelilerden 8'inin "terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı, 8'inin ise aynı suçtan cezaevinde olduğu belirlenmişti.

BELEDİYE MECLİS ÜYESİNİN KIZI TERÖRİST ÇIKTI

Öte yandan operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden biri olan Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi E.G.'nin kızının terörist olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in destek verdiği E.G. ile eşi, kızları Dilan Gül'ü PKK'nın kırsal alanında ziyaret edip "hatıra" fotoğrafları çektirmiş.

İstanbul\'da CHP\'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama

Operasyon, Ataşehir, İstanbul, Politika, Güncel, Kartal, Terör, Kck, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Mahşerin atlısı:
    chp karalaması tam gaz devam halk her şeyin farkında merak etmeyin ekepe gideceksin halk nefes alacak Allah’ın izniyle az kaldı 200 43 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    yani şu mu. bu ülke de CHP.olmasaydi. ülke ucacakmiydi. herşey süper mi olacaktı. ben burdan sadece bunu anlıyorum. bir tek CHP li belediyelere operasyon yapılıyor. ülkenin çoğunluğu akp de ama birinde bile leke yok. 155 28 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu:
    Allah sayılarını arttırsın Cehapenin kökü kurusun inşallah 33 115 Yanıtla
  • İbrahim Beder:
    Ortalık karışacak böyle giderse erken seçim bile olur 72 21 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    devlet gücünü gösterdiği sürece güçlüdür 31 56 Yanıtla
  • Siyami Bayhan:
    peki bizim devlet bahçelide imralida apoyla görüşmeye heyet gönderıyor inşallah reis bizim bahçeliyi tutuklatmaz 53 8 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    CHP belediyelerine operasyon çekiyorlar kendileri apoyu meclise getirmeye çalışıyorlar.. sonra hey CHP 19 10 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    makarna tayfası gelir birazdan satılık enikler 18 8 Yanıtla
  • hıdır Aras:
    bunların ben adalet anlayışının içine edeyim .hırsızlar teröristler kendileri ama başkalarına zulum ederler.bir gün adalet onlarada lazım olacak. 14 8 Yanıtla
  • Ercan Kocak:
    chp ve dem i Meclisten çıkart at be REİS 7 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:17 Acil müdahale esnasında fiyat pazarlığı yapan hastanenin biriminin faaliyetleri durduruldu Acil müdahale esnasında fiyat pazarlığı yapan hastanenin biriminin faaliyetleri durduruldu
22:16 Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor’un cezası belli oldu Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu
21:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30’dan fazla yaralı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30'dan fazla yaralı
21:41 PKK elebaşı Öcalan’dan Cemil Bayık’a mektup PKK elebaşı Öcalan'dan Cemil Bayık'a mektup
09:18 İlyas Yalçıntaş’a ’hakaret’ suçundan para cezası İlyas Yalçıntaş'a 'hakaret' suçundan para cezası
09:07 Bütün ülke Halil Umut Meler’i konuşuyor Bütün ülke Halil Umut Meler'i konuşuyor
09:06 Selçuk Özdağ’dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı 2019’da bakın ne demiş Selçuk Özdağ'dan yıllar sonra gelen Meral Akşener itirafı! 2019'da bakın ne demiş
09:03 Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı Vicdansız baba, bebeğini poşete sarıp sokağa attı
09:01 Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı Eşiyle tartışan adam kayınvalidesinin evini yaktı
08:53 Kızılcık Şerbeti’nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne: Bebeği küvette unuttular
08:49 ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü
08:32 Sinem Kobal’dan ’Aile Albümü’ paylaşımı Sinem Kobal'dan 'Aile Albümü' paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 00:12:13. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.