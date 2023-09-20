Son gün 24 Eylül! İstanbul'da kaydı olmayan Suriyelilere yaptırım uygulanacak - Son Dakika

Son gün 24 Eylül! İstanbul'da kaydı olmayan Suriyelilere yaptırım uygulanacak

Son Güncelleme: 21.09.2023 00:52

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, İstanbul'da kayıtlı olmamalarına rağmen hala İstanbul'da bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere 24 Eylül'den itibaren yaptırımların uygulanacağını bildirdi. Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere dönmeleri gerektiği belirtilirken, bu sürenin uzatılmayacağı ve aksi takdirde yasal yükümlülüklerin uygulanacağı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, başka illerde kayıtlı olmalarına rağmen kendilerine tanınan sürede İstanbul'dan ayrılmadığı tespit edilen geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere 24 Eylül Pazar gününden itibaren ilgili yaptırımların uygulanacağını bildirdi.

PAZAR GÜNÜNE KADAR İLLERİNE DÖNMELERİ GEREKİYOR

Göç İdaresi Başkanlığının açıklamasında, İstanbul Valiliğince 28 Temmuz 2023'te yapılan duyuruda, il dışında kayıtlı olmalarına rağmen halihazırda İstanbul'da bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların 24 Eylül 2023'e kadar kayıtlı oldukları illere dönmeleri gerektiğinin belirtildiği hatırlatıldı.

BAŞVURU YAPMALARI HALİNDE YOL İZİN BELGESİ DAĞITILACAK

Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin 24 Eylül Pazar gününe kadar kayıtlı oldukları illere dönmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurmaları halinde kendilerine yol izin belgesi verileceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Bu süre uzatılmayacaktır. 24 Eylül 2023 itibarıyla Valiliğimiz tarafından yapılacak denetimlerde, İstanbul'da yasal kalış hakkı olmadığı halde kendilerine tanınan süre sonunda ilimizden ayrılmadığı tespit edilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancılar, Geçici Barınma Merkezlerine alınarak, kayıtlı oldukları illerde kalmaları amacıyla 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında idari yükümlülükler getirilerek öngörülen yaptırımlar uygulanacaktır."

DEPREMİN VURDUĞU İLLERDEN GELENLERE İZİN VERİLECEK

Açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden gelen ve kendilerine daha önce yol izin belgesi verilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların ise ikinci bir duyuruya kadar İstanbul'da kalışlarına izin verileceği duyuruldu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son gün 24 Eylül! İstanbul'da kaydı olmayan Suriyelilere yaptırım uygulanacak - Son Dakika
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