İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı - Son Dakika
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Politika

İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı

İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını sunduğuna yönelik dedikodular Ankara'nın siyasi koridorlarında konuşulmaya başlandı. Cuma namazı çıkışı mikrofonların yöneltildiği Koca, ''Hayırlı olur inşallah'' demekle yetinirken siyaset kulislerine yeni bir iddia düştü. Bakan Koca'nın, tüm kişisel eşyalarını toplayarak Bakanlık'taki makamından ayrıldığı iddia edildi. Yeni bakanın ise mevcut Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci olacağı konuşuluyor.

29.06.2024 00:17
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunduğu yönündeki iddiaların yankıları sürerken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bakan Koca'nın, Sağlık Bakanlığı'ndaki makamından eşyalarını topladığı öne sürüldü.

Sağlık Bakanı Koca'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını sunduğuna yönelik dedikodular Ankara'nın siyasi koridorlarında konuşulmaya başlandı. Sabah saatlerinde patlak veren konuyla ilgili İsmail Saymaz'a bir değerlendirmede bulunan Bakan Koca, "Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda" diyerek iddiaları yalanlamadı. Cuma namazı çıkışı ise konuya ilişkin soruların yöneltildiği Bakan Koca, "Hayırlı olur inşallah" demekle yetindi.

İstifa ettiği konuşulan Bakan Koca'yla ilgili yeni iddia: Makamından kişisel eşyalarını topladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

BAKANLIKTAN KİŞİSEL EŞYALARINI TOPLADI

Gazeteci Bülent Aydemir ise, istifa ettiği öne sürülen Bakan Koca'nın tüm kişisel eşyalarını toplayarak Bakanlık'taki makamından ayrıldığını iddia etti. Öte yandan yayınlanan 29 Haziran tarihli Resmi Gazete'de herhangi bir atama kararına rastlanılmadı.

İddialar için, 'Hayırlı olur' demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

ŞUAYİP BİRİNCİ'NİN İSMİ KULİSLERDE İLK SIRADA

Bakan Koca'nın, istifasını sunduğu iddiaları gündemdeyken, yeni Sağlık Bakanı'nın kim olacağı da merak konusu oldu. Siyaset kulislerine göre yeni Sağlık Bakanı'nın mevcut Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci olabileceği iddia edildi.

İddialar için, 'Hayırlı olur' demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
Şuayip Birinci

ERDOĞAN "GEREKENİ YAPACAĞIZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerinden sonraki ilk Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı sert bir şekilde eleştirmişti. Koca'ya dönerek, "Randevularla alakalı şikayetler var. Sorunu seninle çok ciddi ele alacağız ve gerekeni yapacağız" demişti.

İstifa ettiği konuşulan Bakan Koca'yla ilgili yeni iddia: Makamından kişisel eşyalarını topladı

FAHRETTİN KOCA KİMDİR?

Dr. Fahrettin Koca, 2 Ocak 1965'te Konya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu kentte, liseyi Bursa Erkek Lisesinde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini 1988'de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı. İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında tamamlayarak 1995'te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

Çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu. Kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü sağlık kurumlarında Türkiye'nin sağlıkta dönüşüm politikaları doğrultusunda önemli atılımlar gerçekleştirdi. Başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı tarafından 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttü.

İstifa ettiği konuşulan Bakan Koca'yla ilgili yeni iddia: Makamından kişisel eşyalarını topladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Evli ve dört çocuk babası olan Koca'nın Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) üyelikleri bulunmaktadır. Aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneğinin Başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanıdır.

Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika İddialar için, 'Hayırlı olur' demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı - Son Dakika

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