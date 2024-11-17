İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP\'ye geçebilir

Politika

Demokrat Parti'nin (DP) 15. Olağan Kongresi'nde olaylı geçti. İmzalarındaki eksiklik gerekçe gösterilerek genel başkanlık adaylığı reddedilen İlay Aksoy parti yönetimini zehir zemberek sözlerle topa tutarken, kongrede yaşananlar sonrası milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun'un istifa edeceği iddia edildi.

CEMAL ENGİNYURT VE SALİH UZUN'DAN "İSTİFA" AÇIKLAMASI

İddialarla ilgili açıklama yapan Enginyurt ve Uzun yarın değerlendirme yapıp ona göre karar vereceklerini söyledi. Cemal Enginyurt, "Hayır istifa etmedim. Kulis iddiası. Yarından sonra bakacağız, inşallah" dedi. Salih Uzun ise, "Henüz istifa etmedik. Yarın değerlendireceğiz, ona göre karar vereceğiz. Cemal Bey'le de birlikte bakacağız, diğer arkadaşlarla da değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

DP Milletvekili Cemal Enginyurt

"KONGRE KARARI OLDUBİTTİ İLE ALINDI"

Enginyurt ve Uzun, birkaç gün önce yaptıkları ortak açıklamada, kongre kararının "oldubitti" ile alındığını belirterek, şunları söyledi: "Yapılacak olan kongrenin partimize ve ülkemiz muhalefetine bir can suyu sağlayabilecek şekilde yeniden ele alınması, bu sebeple de kongre tarihinin değiştirilmesi gerektiğini defaatle dile getirmiş olmamıza rağmen, talebimiz ısrarla dikkate alınmamıştır. Böylesi bir yaklaşımla oluşturulacak parti yönetimi ve kurulları ise daha başından Demokrat Parti'nin taşıması gereken tarihsel misyonundan ve yükümlülüklerinden kopartılmış olacaktır.

"PARTİ YÖNETİMİNDE GÖREV ALMAYACAĞIZ"

Mesele şüphesiz ki bir takvim meselesi değil, anlayış meselesidir. Sonuç itibarıyla yapılacak olan kongrede hiçbir kurul üyeliği için aday olmayacağımızı ve bu yaklaşımla oluşturulacak parti yönetiminde de hiçbir görev almayacağımızı şimdiden kamuoyuna ve Demokrat Parti camiasına saygıyla bildirmek isteriz."

CHP'YE GEÇEBİLİRLER

Öte yandan istifası an meselesi olan Cemal Enginyurt ve Salih Uzun'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Kulis bilgisine göre, merkezde yeni bir parti kurma çalışmaları yürüttüğü de bilinen Enginyurt ve Uzun'un bu isteklerini gerçekleştirememesi halinde CHP'ye geçecek. İki isim de bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.