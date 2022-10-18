İsveç'te yeni kabine şekilleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

İsveç'te yeni kabine şekilleniyor

18.10.2022 13:21
İsveç'te yeni kabine şekilleniyor

İsveç parlamentosu tarafından dün koalisyon hükümetinin başbakanı olarak seçilen Ulf Kristersson, yeni kabine üyelerini açıklamaya başladı.

İsveç parlamentosu tarafından dün koalisyon hükümetinin başbakanı olarak seçilen Ulf Kristersson, yeni kabine üyelerini açıklamaya başladı.

İsveç'te 11 Eylül'de yapılan seçimin ardından kurulan koalisyon hükümetine liderlik yapacak ismin dün muhafazakar Ilımlı Parti lideri 59 yaşındaki Ulf Kristersson olarak açıklanmasının ardından çiçeği burnunda Başbakan Kristersson görevine başladı. Kristersson ilk olarak yeni kabine üyelerini açıkladı. Kristersson, Jessica Rosvall'ı Avrupa Birliği (AB) Bakanı, Gunnar Strömmer'i Adalet Bakanı, Maria Malmer Stenergard'ı Göç Bakanı, Tobias Billström'ı Dışişleri Bakanı, Johan Forssell'i Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı, Pal Jonson'ı Savunma Bakanı, Carl-Oskar Bohlin'i Sivil Savunma Bakanı, Jakob Forssmed'i Sosyal İşler Bakanı ve Acko Ankarberg'i Sağlık Bakanı olarak atadı. Hristiyan Demokrat Partisi lideri Ebba Busch'ın Enerji ve Ticaret Bakanı, Liberal Parti lideri Johan Pehrson'ın Entegrasyon Bakanı, Gunnar Strömmer'in Adalet Bakanı ve Elisabeth Svantesson'ın da Maliye Bakanı olarak göreve gelmesi bekleniyor.

"Bunu yeniden yapabiliriz"

Enflasyonun yüzde 10 seviyelerine yaklaştığı ülkede zorlu ekonomik koşullar altında göreve gelen Kristersson, "Bu, çok daha kötüleşebilecek zor bir durum. Fakat geçmişte zor problemleri çözdük ve bunu yeniden yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Ülkede 11 Eylül'de yapılan seçimde sağ blok 349 sandalyeli mecliste 176 sandalye, sol blok partileri ise 173 sandalye kazanmıştı. Kristersson, geçtiğimiz hafta Hristiyan Demokrat Partisi ve Liberal Parti ile üçlü koalisyon hükümeti kurmak için anlaştıklarını açıklamıştı.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya yeşil ışık vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç'in önceki Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid'de 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı öncesi 28 Haziran'da dörtlü zirve gerçekleştirmişti. Finlandiya ve İsveç'in terör örgütlerine olan desteği nedeniyle her iki ülkenin NATO üyeliğine karşı olan Türkiye, dörtlü zirvenin ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine yeşil ışık verdiğine dair ortak memoranduma imza atmıştı. - STOCKHOLM

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere müjde İsveç: NATO için Türkiye ve Finlandiya ile yaptığımız anlaşmadaki şartları yerine getirmeliyiz İsveç: NATO için Türkiye ve Finlandiya ile yaptığımız anlaşmadaki şartları yerine getirmeliyiz
Kaynak: İHA

Finlandiya, Türkiye, İsveç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İsveç'te yeni kabine şekilleniyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:20 Şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes tek bir detaya odaklandı
16:57 Acun Ilıcalı yeni bir yat aldı! Harcadığı parayı duyanların ağzı açık kalıyor
16:39 Adana'da eşini bıçaklayarak öldüren İzel'e 10 yıllık tahrik indirimi! 16 ay hapis yattıktan sonra tahliye oldu
16:31 Türkiye'yi bisikletle gezen Senegalli Musti; Karadeniz, Doğu ve Ege şiveleriyle yaşadıklarını anlattı
16:30 CHP, sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
16:24 HDP'li vekilleri taşıyan minibüs ve taksinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! O anların görüntüleri ortaya çıktı
15:39 Galatasaray, Okan Buruk'un yeni yardımcısını resmen açıkladı
15:30 Kadın öğretmene cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan okul müdürü uzaklaştırma cezası aldı
15:30 Cinsel istismar davası çıkışında kan aktı! Dava ettiği gencin babasını öldürdü
15:29 Kocaeli'de feci olay! Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini gözünü kırpmadan öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 17:35:50. #1.11#
SON DAKİKA: İsveç'te yeni kabine şekilleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement