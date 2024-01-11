 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayını Tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayını Tanıttı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana'da düzenlenen teşkilat buluşmasında, parti adaylarını tanıttı. İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ayyüce Türkeş Taş oldu. Akşener, konuşmasında belediyeleri alacaklarını ve Türkiye'yi dünyanın imrendiği bir ülke haline getireceklerini belirtti.

İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayını Tanıttı
11.01.2024 - 17:24,  Güncelleme: 17:27
Abone Ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana'da partisinin teşkilat buluşmasında, kentin büyükşehir ve ilçe belediye başkanı adaylarını tanıttı. İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı Ayyüce Türkeş Taş oldu. Akşener, "Başbakanlıktan vazgeçtim. 2023'te, ülke nefes alsın istedim ama olmadı. Gördüm ki herkes rahata alışmış. İYİ Parti olarak belediyeleri alacağız" dedi.

Merkez Seyhan ilçesindeki bir otelde düzenlenen İYİ Parti Adana Teşkilat Buluşması'na katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti üyeleri tarafından karşılandı. Akşener, konuşmasında, ilk olarak belediye seçimlerinde kazandıkları kentlerde yerel basın çalışanlarının şartlarının iyileştirileceğini kaydetti. Yerel seçimlere sıkı hazırlandığını ifade eden Akşener, "Başbakanlıktan vazgeçtim. 2023'te istedim ki fedakarlık yapalım. Bu ucube sistem değişsin, ülke nefes alsın istedim ama olmadı. Gördüm ki herkes rahata alışmış. Türkiye'nin refahına dair hayallerimiz yarım kaldı. İYİ Parti olarak ilk önce belediyeleri alacağız sonra 2028'de işaret ettiğimiz kişi Cumhurbaşkanı seçilecek. Bu ucube sistem, hukuku, adaleti, kadın haklarını, tarımı, teknolojiyi, sanayiyi, dış politikadaki ciddiyeti sokağa attı. İddia ediyorum ki İYİ Parti bu sokağa atılan değerleri toplayacak. Türkiye'yi dünyanın imrendiği bir ülke haline getirecek" dedi.

'ÜÇÜNÜN DE KAZANACAĞINA İNANIYORUM'

Gençlerin, çocukların ve emeklilerin yaşadığı ekonomik problemlere değinen Akşener, bu sorunların çözülmesini sağlayacaklarını kaydetti. 6 Şubat depremlerinin ardından felaketten etkilenen tüm kentleri gezip özellikle 'çocuk kaçırılma' konusunda uyarılarda bulunduğunu belirten Akşener, "Kocaeli depreminde çocuklar kaçırıldı. Biz buna dönemin iktidarına ulaşarak el birliğiyle son verdik. Şimdi ABD'deki çocuk kaçırılma iddialarını duyuyoruz. Demem o ki biz ülkemizin güveni için konuşuyoruz. Biz ne bu ülkeyi yönetenlerle ne de muhalefetle savaşmıyoruz. İktidarı vatandaşların dertlerinin çözümü konusunda uyarıyoruz. Fakat bugüne kadar çok az mesafe alabildik. Bu yerel seçimler vatandaşın hem ana muhalefete hem de iktidara uyarı verdiği, kulağını çektiği dönemdir. Tam da zamanıdır. İşte biz de bu noktada büyükşehir belediyelerinde İYİ Parti olarak kendi logomuzla kendi adaylarımızla, tek başımıza seçime girip kazanmayı hedefledik. Bu risk değil milletimize teslim olmaktır. Başka türlü samimiyetimizi ispatlamanın yolu yoktur. Adana, Antalya ve Samsun'da kadın adaylarımız var. Üçünün de kazanacağına inanıyorum" diye konuştu.

'BAŞBUĞUMUZUN KIZINI ADANA'YA EMANET EDİYORUM'

Akşener, partisinin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ayyüce Türkeş Taş'ı 16 yaşından itibaren tanıdığını, babası Alparslan Türkeş'in öğrencisi olduğunu vurgulayarak, "Başbuğumuzla ilgili o kadar anımız var ki. Kadınlara nezaketi üst düzey olan bir liderdi. Başbuğumuzu cumhurbaşkanı, başbakan yapamadık. Ama kızını Adana'ya emanet ediyorum. Onu seçeceksiniz. Biz ona ve Atatürk'e borcumuzu ödeyemedik. Türk milliyetçiliğini iktidar yapamadık. Bu seçimde şehirlerimizi kazanacağız" dedi.

Akşener'in ardından İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ayyüce Türkeş Taş, konuşma yaptı.

İYİ PARTİ'NİN ADANA ADAYLARI

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ayyüce Türkeş Taş

Çukurova Belediye Başkan Adayı Birol Büyüköztürk

Yüreğir Belediye Başkan Adayı Bülent Alper

Kozan Belediye Başkan Adayı Kazım Özgan (Mevcut belediye başkanı)

Karaisalı Belediye Başkan Adayı Kemal Metin

Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Recep Balı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Adana Büyükşehir Belediyesi, Ayyüce Türkeş Taş, İYİ Parti, Adana, Adana, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayını Tanıttı - Son Dakika


17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:43
Otoyolda ters yöne giren otomobil kilometrelerce ilerledi Otoyolda ters yöne giren otomobil kilometrelerce ilerledi
16:40
TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi
16:15
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti
16:12
Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu

Son Dakika
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:43 Otoyolda ters yöne giren otomobil kilometrelerce ilerledi
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi
16:15 AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti
16:12 Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56 Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 18:02:51. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayını Tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement