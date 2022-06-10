İYİ Parti Ankara Milletvekili Oral, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti Ankara Milletvekili Oral, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

10.06.2022 15:51

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, "6 Genel Başkan, cumhurbaşkanlığına kimi aday gösterirse Kılıçdaroğlu olabilir, başkaları olabilir, ben ve arkadaşlarımın sonuna kadar onunla olacağımızı söylemek isterim." dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, "6 Genel Başkan, cumhurbaşkanlığına kimi aday gösterirse Kılıçdaroğlu olabilir, başkaları olabilir, ben ve arkadaşlarımın sonuna kadar onunla olacağımızı söylemek isterim." dedi.

Oral, katıldığı bir programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerinin tartışmalara neden olması üzerine dün Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebinde bulunmuştu. Oral, bugün CHP Genel Merkezi'ne gelerek Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Partiden ayrılırken gazetecilere açıklamada bulunan Oral, "Sayın Genel Başkan'dan dün randevu istemiştik, çok naziktiler sağ olsun, bugüne randevu verdi." dedi.

Oral, şunları söyledi:

"Yapılan o spekülasyona, bilgi kirliliğine ilişkin bir değerlendirmede bulunduk. Çok keyifli, çok güzel bir karşılama oldu. Nezaketen çok değerliydi. Bir Çin atasözü var 'Nezaket hiçten gelir ama her şeyi satın alır.' Gösterdiği nezaketi için çok teşekkür ediyorum. Basın açıklamamda her şeye yer verdim, başka yapabileceğim bir açıklama yok."

Kılıçdaroğlu'nun, yaptığı açıklamalarla ilgili ne söylediğinin sorulması üzerine Oral, "O da çarpıtılmış ve kırpılmış bir ifade olduğunun farkında. Millet İttifakı'nda Sayın Genel Başkan'ımız, 6 Genel Başkan kimi aday gösterirse Kılıçdaroğlu olabilir, başkaları olabilir, ben ve arkadaşlarımın sonuna kadar onunla olacağımızı söylemek isterim." diye konuştu.

Disipline sevk edildiğinin hatırlatılması üzerine İbrahim Halil Oral, bunun parti içi bir mesele olduğunu kaydetti.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Oral, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
İYİ Parti Ankara Milletvekili Oral, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
İYİ Parti Ankara Milletvekili Oral, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
İYİ Parti Ankara Milletvekili Oral, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
İYİ Parti Ankara Milletvekili Oral, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

YORUMLAR
500
İYİ Partili Oral'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na özür ziyareti İYİ Partili Oral'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na özür ziyareti İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Karasu ve Ferizli'de esnafı ziyaret etti İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Karasu ve Ferizli'de esnafı ziyaret etti
Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Ankara Milletvekili Oral, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
17:03 İYİ Partili Oral, "Alevi" çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'na özür ziyaretinde bulundu!
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
16:25 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nın esnaf ziyaretinde "çakal" gerginliği! Apar topar camiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 19:28:33. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti Ankara Milletvekili Oral, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement