İYİ Parti'de seçim sonrası ilk istifa geldi - Son Dakika
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İYİ Parti'de seçim sonrası ilk istifa geldi

16.05.2023 11:06

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sonuçlar netleşirken Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti, Meclis'te beklentilerin çok altında kalarak 44 vekil çıkarabildi. Bu durum sosyal medyanın da diline düşerken Akşener'in ekonomi konuşmalarının metnini hazırlayan İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, görevinden istifa etti.

Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. İlk turda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yakın takibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç puan önünde yer aldı.

OY ORANI, BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Milletvekili genel seçimlerinde ise Meclis çoğunluğu yine Cumhur İttifakı'nda kaldı. CHP 169 milletvekili çıkarırken, İYİ Parti ise sadece 44 vekil çıkarabildi. Akşener liderliğindeki parti, Türkiye genelinde yüzde 9,69 oy alarak MHP'nin altında kaldı. Seçimlerde umduğunu bulamayan İYİ Parti'de ilk istifa da geldi.

Seçimde beklentilerin altında bir oy oranı alan İYİ Parti'de ilk istifa geldi

İYİ PARTİLİ KADIOĞLU İSTİFA ETTİ

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini duyurdu. Akşener'in ekonomiyle ilgili konuşmalarının metinlerini yazan Kadıoğlu, "Yöneticilerimizin ısrarı üzerine beklememi rica ettikleri için bugün açıklıyorum. Daha önce bir partiden iki kere İl Başkanlığı teklifi ve bir başka partiden Kurucu Üyelik teklifi almama rağmen partime sadakat sebebiyle hepsini elimin tersiyle ittim" dedi.

Açıklamasının devamında Kadıoğlu, "Parti kuruluş aşamasında kendine verilen sözlerin yerine getirilmediğini" dile getirdi.

İşte o açıklamalar:

Seçimde beklentilerin altında bir oy oranı alan İYİ Parti'de ilk istifa geldi
Seçimde beklentilerin altında bir oy oranı alan İYİ Parti'de ilk istifa geldi
Seçimde beklentilerin altında bir oy oranı alan İYİ Parti'de ilk istifa geldi
Seçimde beklentilerin altında bir oy oranı alan İYİ Parti'de ilk istifa geldi
YORUMLAR (6)
  • Emre ÖZER: Kovulmadım , istifa ettim karın ağrısı Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
  • Murat Kara: ben kalkmadım; "masa kalktı" ?!.. Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Meral hanım, masadan niye kalktın, sonra niye geri vites attın, hâlâ açıklama yapmadın, maalesef tiyatroya döndük sayenizde, masanız güven veremiyor.Bence geç olmadan yerine dön ve geleceğimiz için elini taşın altına koy,sana bu saatten sonra yakışan budur. Cevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika İYİ Parti'de seçim sonrası ilk istifa geldi - Son Dakika


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