İYİ Parti'den Acil Güvenli Bölge Çağrısı

Politika

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, " Türkiye'nin ivedilikle güvenli bölgeyi genişletmesi gerekir. PKK/PYD/ YPG kontrolünde bir alana müsaade etmemeliyiz." dedi.

İYİ Partili milletvekilleri, Genel Kurulda, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı ile Sağlık bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Uz, Türkiye'nin her alanda üretimden koparılan bir ülke haline geldiğini, uygulanan politikaların milleti ekonomik alanda nefes alamaz duruma getirdiğini savundu.

Suriye'deki gelişmelere de değinen Uz, Suriye'de istikrarın sağlanması ve toprak bütünlüğünün korunması yönündeki beklentilerin gerçekleşmeyeceğinin görüldüğünü söyledi. Uz, "2011'de ABD ve İsrail'in Suriye'yi bölme projesi bugün itibarıyla gerçekleşmiştir. Şimdi, Türkiye'nin ivedilikle güvenli bölgeyi genişletmesi gerekir. PKK/PYD/YPG kontrolünde bir alana müsaade etmemeliyiz. AB ile para karşılığında yapılmış geri kabul anlaşmasını derhal iptal etmeliyiz. Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşünü gönüllü ve güvenli olarak temin etmeliyiz." diye konuştu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, enerji politikalarının yalnızca bugünün değil, geleceğin dengesini şekillendiren en kritik unsurlardan biri olduğunu, Türkiye'de bu alandaki politikaların bilimsel ve ekonomik gerçekliklerden uzak olduğunu savundu.

Yaz saati uygulamasını eleştiren Akburak, "Bu uygulamanın enerji tasarrufu sağlamak bir yana, enerji sektöründeki özel şirketlerin kar oranlarını artırmak için sürdürüldüğünü artık herkes biliyor. Yaz saati uygulaması insanlarımızın kör karanlıkta işe, çocuklarımızın ise okula gitmek zorunda bırakıldığı garabet bir uygulamadır. Çalışanlar için iş güvenliği riskleri artarken, trafik kazalarında gözle görülür bir yükseliş yaşanmakta. Kadınlarımız sokaklarda karanlığın tedirginliğini yaşamaktadır." diye konuştu.

TÜBİTAK raporlarının da uygulamayla anlamlı bir tasarruf sağlanmadığını gösterdiğini savunan Akburak, "Madem tasarruf etmiyoruz, niye halkımızın sağlığını ve yaşam kalitesini bu uygulamayla bozuyoruz? Yaz saati uygulamasına 2025 yılı itibarıyla derhal son verilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Akburak, Türkiye'nin güneş enerjisi açısından zengin bir ülke olduğunu ancak bu potansiyelin yeterince kullanılmadığını ileri sürdü.

"Uygun finansman ve teknik destek sağlanmalı"

Bugün enerji üretiminin yalnızca yüzde 4'ünün güneş enerjisinden sağlandığını ifade eden Akburak, "Güneş ve jeotermal enerji projelerine yönelik teşvikler artırılmalı, özellikle konutlardaki çatı GES projelerine uygun finansman ve teknik destek sağlanmalıdır." dedi.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, vatandaşların ihtiyaçlarına göre değil, belirli kesimlerin çıkarlarına hizmet eden bir bütçeyle karşı karşıya olunduğunu iddia etti.

Aydın, "Bu adaletsiz bütçede ihalelere, faize ve rantiyeye bolca kaynak var fakat emekliye, işçiye, çiftçiye ve memura hiçbir kaynak yok. 2025 yılı bütçesi yine yoksuldan alıp zengine aktaran bir düzenin eseridir." görüşünü savundu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, Karayolları Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlüklerinde çalışan işçilerin sorunlarını anlattı. Beyaz, aynı işi yapmalarına rağmen işçilerin farklı ücretler aldığını, bu durumun adaletsizliğe neden olduğunu söyledi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, sağlık alanında bazı sorunlar yaşandığını aktardı.

Bazı hastanelerde doktorların günde 150 hastaya baktığını, MR raporlarının geç geldiğini ve zaman zaman yanlış okunduğunu savunan Fakıbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Hepatit ve tetanoz aşıları, maalesef aile sağlığı merkezlerinde yeterli sayıda bulunamıyor ve hastalar zorluk çekiyor. Meningokok, rota ve HPV gibi aşılar, Bakanlığın aşı takviminde yok. Bunların toplam maliyetinin 9 bin lira olması aileye ağır bir ekonomik yük getiriyor. SMA, DMD gibi tarama testlerinin evlilik öncesi gençlere ücretsiz uygulanması mutlak gereklidir ve mevcut olan SMA ve DMD'li çocuklarımızın tedavisi için bir fon oluşturulmalı ve belirli vergiler bu fona aktarılmalıdır. Tip 1 diyabet hastası çocuklar için aileye pompa, iğne ve sensör yardımı eksiksiz yapılmalı ve 18 yaşından sonra da devam etmelidir."

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise "Yenidoğan çetesi" soruşturmasıyla ilgili konuştu. 2016 yılında bir rapor hazırlandığını söyleyen Çömez, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun o dönemde İstanbul İl Sağlık Müdürü olduğunu ancak rapordaki iddialarla ilgili bir adım atılmadığını ileri sürdü.