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İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a canlı yayın sırasında protesto: Teşkilat burada satılmışlar nerede? - Son Dakika
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İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a canlı yayın sırasında protesto: Teşkilat burada satılmışlar nerede?

İYİ Parti'de yerel seçimler için CHP ile ittifak yapılmasını savunduğu için Genel Başkan Meral Akşener'in isteğiyle önce İBB Grup Başkanvekilliği ardından ise 5 meclis üyesi arkadaşıyla birlikte partiden istifa eden İbrahim Özkan bu akşam bir kanalın canlı yayınına katıldı. Özkan merakla beklenen konuşmasına devam ederken kanal binası önüne kadar gelerek protesto gösterisi düzenleyen İYİ Partili bir grup ''Teşkilat burada satılmışlar nerede?'' şeklinde sloganlar attı.

19.12.2023 - 00:50,  Güncelleme: 00:54
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2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi İYİ Parti'de sular durulmuyor. Seçimde CHP ile iş birliğini savunan İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Meral Akşener'in isteğiyle istifa etmiş ancak bir gün sonra partili meclis üyelerinin kararıyla yeniden İl Başkanı seçilmişti. Özkan ve meclis üyeleri kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Bunun üzerine ise Özkan ve 5 kişi daha partiden istifa etmişti.

İYİ PARTİLİLER KANAL ÖNÜNDE PROTESTO GÖSTERİSİ DÜZENLEDİ

İstifa kararıyla gündem olan İbrahim Özkan, bu akşam TV100 canlı yayınında Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı'na konuk oldu. Özkan'ın canlı yayındaki açıklamaları devam ederken televizyon kanalı önüne kadar gelen İYİ Partili kalabalık bir grup protesto gösterisi düzenledi. Bozkurt işareti yapan İYİ Partililer hep bir ağızdan "Teşkilat burada satılmışlar nerede" şeklinde sloganlar attı.

İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a canlı yayın sırasında protesto: Teşkilat burada satılmışlar nerede?

"KAPIDA GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI"

Kanal binası önündeki sloganların yükselmesi sonrasında canlı yayında konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Gürkan Hacır, " Türkiye'de protesto herkesin anayasal hakkıdır. İbrahim Bey'in geldiği saat itibariyle İbrahim Bey'i protesto etmek için bazı partililerin dışarıda olduğu ve protesto ettiği bilgisi bize geldi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduk. Asayiş ekipleri kanalımızın önünde gerekli tedbirleri aldılar. İstanbul emniyeti ile ilk dakikadan itibaren irtibat halindeyiz. Kapıda güvenlik önlemleri alındı. Kalabalık dağıldı, az bir kalabalık kaldı" dedi.

İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a canlı yayın sırasında protesto: Teşkilat burada satılmışlar nerede?

İYİ PARTİ İL BAŞKANI: ARKADAŞLARIN DERHAL DAĞILMALARINI İSTEDİK

Öte yandan programa telefonla bağlanan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun da "Arkadaşların böyle toplandığından haberimiz oldu biz derhal dağılmaları gerektiğini kendilerine beyan ettik çünkü herkesin protesto hakkı vardır ama bunun şiddet eylemlerine dönüştürülmemesi gerektiğini ifade ettik" açıklamasında bulundu.

İYİ Parti\'den istifa eden İbrahim Özkan\'a canlı yayın sırasında protesto: Teşkilat burada satılmışlar nerede?
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Son Dakika Politika İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a canlı yayın sırasında protesto: Teşkilat burada satılmışlar nerede? - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a canlı yayın sırasında protesto: Teşkilat burada satılmışlar nerede? - Son Dakika
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