İYİ Parti, engellilere yönelik kanun tekliflerini sundu

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu, evde bakım aylığını 12 bin 750 liraya, muhtaç engellilere ödenen ücretin ise 7 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun tekliflerini, TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
Zorlu, Meclis'te engelli vatandaşlarla düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların ortak kaygısının ekonomik sıkıntılar ve adaletsizlik olduğunu söyledi.
Engelli yurttaşların durumuna dikkati çekerek farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Zorlu, Türkiye'de 9 milyon engelli bulunduğunu kaydetti. Engelli maaşı alanlar ve çalışan engelliler hariç yaklaşık 5 milyon engelli bireyin devletin destek hizmetlerinin dışında kaldığını ifade eden Zorlu, öte yandan iktidarın 12 bin engelli vatandaşın istihdam edileceğine yönelik vaadinin yerine getirilmediğini anlattı.
Kürşat Zorlu, "Engellilere ödenen ücretler, yaşam koşullarının çok altında kalıyor. TBMM'ye verdiğimiz kanun tekliflerimizle, evde bakım aylığını 12 bin 750 liraya yükseltiyoruz. Yine, 2022 sayılı Kanun'da 3 kalemde maaş alan muhtaç engellilerimizin, 1,2 milyon insandan bahsediyorum, ücretlerinin yüzde 50 artışla 7 bin liraya getirilmesini teklif ediyoruz." diye konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdiğini de aktaran Zorlu, önergede, "2024 yılında kaç personel emekli oldu? Bu personelin yerine kaç personel alımı gerçekleştirilmiştir? Öğretmen atamaları bu bahsettiğiniz tasarrufun içinde midir?" sorularının yer aldığını belirtti.
Partisinin bir an önce 100 bin öğretmen atamasının yapılmasını istediğini bildiren Zorlu, personel alımında mülakatın da kaldırılması çağrısında bulundu.
"Bu davet Sayın Bahçeli'den Sayın Genel Başkanımıza bizzat resmi yazışma yoluyla gerçekleşti"
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İYİ Parti'ye yönelik "Emekli ittifakında buluşuyoruz" sözlerine dair değerlendirmesinin sorulması üzerine Zorlu, "Seçim zamanı gelince bazılarının aklına geliyor insanların, emeklimizin, emekçimizin problemleri. Doğrusu biz, ittifakı sadece milletimizle yapıyoruz. Hele 'kent uzlaşısı' falan, bu kavramların hiçbirisini bilmeyiz, tanımıyoruz. Ancak emeklimizin, engellimizin, ezilen kesimlerin, feryat eden insanların hakkını savunmak için bir ittifak yapmamıza gerek yok. Zaten milletimizin bize verdiği asli bir sorumluluk bu." yanıtını verdi.
Zorlu, başka bir gazetecinin "MHP'den ilk kez davet aldınız. Son yapılan kurultaya İYİ Parti'den üst düzey katılım oldu. Bu daveti siyaseten nasıl değerlendireceksiniz?" sorusuna karşılık, "Bildiğim kadarıyla bu davet Sayın Bahçeli'den Sayın Genel Başkanımıza bizzat resmi yazışma yoluyla gerçekleşti. Biz de Genel Sekreterimiz Sayın Ayfer Yılmaz ve Hukuk Politikaları Başkanımız Sayın Hakan Şeref Olgun'un katılımıyla kongrede yer aldık. Bunlar Türk siyasetinin olağan, olması gereken durumları. Siyasetin barışçıl bir rekabet iklimiyle devam etmesinden yanayız. Buna da devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.
MHP ve İYİ Parti'nin Ramazan Bayramı'nda bayramlaşıp bayramlaşmayacağının sorulması üzerine Zorlu, "İlk önce bir seçim bitsin. Bayramı da görelim inşallah huzurla. O günleri de inşallah hep birlikte görürüz." ifadesini kullandı.
Partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik iddiaları anımsatılarak, değerlendirmesinin sorulması üzerine Zorlu, "Bunların titizlikle araştırılması gerekiyor." dedi.
Zorlu, Mansur Yavaş hakkındaki başka bir soruyu ise "Millet İttifakı'nın adaylarıydı. Sayın İmamoğlu da öyleydi. İki adayın da seçilmesinde çok güçlü katkılarımız ve etkilerimiz oldu. Ama bu süreçlerin içerisinde neyin nasıl geliştiğini, takdir edersiniz ki bir siyasi parti olarak her bir süreci bilme şansımız yok. Bunları zaman içerisinde bu bulgularla görüp takip ediyoruz." diye yanıtladı.
Son Dakika › Politika › İYİ Parti, engellilere yönelik kanun tekliflerini sundu - Son Dakika
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