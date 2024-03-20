İYİ Parti, engellilere yönelik kanun tekliflerini sundu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İYİ Parti, engellilere yönelik kanun tekliflerini sundu

İYİ Parti, engellilere yönelik kanun tekliflerini sundu

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, evde bakım aylığının 12 bin 750 liraya, muhtaç engellilere ödenen ücretin ise 7 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun tekliflerini TBMM Başkanlığına sunduklarını açıkladı. Zorlu, Türkiye'de 9 milyon engelli bulunduğunu ve devletin destek hizmetlerinin dışında kalan 5 milyon engelli bireyin olduğunu belirtti. Ayrıca, İYİ Parti'nin 100 bin öğretmen atamasının yapılmasını istediği ve mülakatın kaldırılması çağrısında bulunduğu da ifade edildi.

20.03.2024 13:31  Güncelleme: 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu, evde bakım aylığını 12 bin 750 liraya, muhtaç engellilere ödenen ücretin ise 7 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun tekliflerini, TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Zorlu, Meclis'te engelli vatandaşlarla düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların ortak kaygısının ekonomik sıkıntılar ve adaletsizlik olduğunu söyledi.

Engelli yurttaşların durumuna dikkati çekerek farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Zorlu, Türkiye'de 9 milyon engelli bulunduğunu kaydetti. Engelli maaşı alanlar ve çalışan engelliler hariç yaklaşık 5 milyon engelli bireyin devletin destek hizmetlerinin dışında kaldığını ifade eden Zorlu, öte yandan iktidarın 12 bin engelli vatandaşın istihdam edileceğine yönelik vaadinin yerine getirilmediğini anlattı.

Kürşat Zorlu, "Engellilere ödenen ücretler, yaşam koşullarının çok altında kalıyor. TBMM'ye verdiğimiz kanun tekliflerimizle, evde bakım aylığını 12 bin 750 liraya yükseltiyoruz. Yine, 2022 sayılı Kanun'da 3 kalemde maaş alan muhtaç engellilerimizin, 1,2 milyon insandan bahsediyorum, ücretlerinin yüzde 50 artışla 7 bin liraya getirilmesini teklif ediyoruz." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdiğini de aktaran Zorlu, önergede, "2024 yılında kaç personel emekli oldu? Bu personelin yerine kaç personel alımı gerçekleştirilmiştir? Öğretmen atamaları bu bahsettiğiniz tasarrufun içinde midir?" sorularının yer aldığını belirtti.

Partisinin bir an önce 100 bin öğretmen atamasının yapılmasını istediğini bildiren Zorlu, personel alımında mülakatın da kaldırılması çağrısında bulundu.

"Bu davet Sayın Bahçeli'den Sayın Genel Başkanımıza bizzat resmi yazışma yoluyla gerçekleşti"

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İYİ Parti'ye yönelik "Emekli ittifakında buluşuyoruz" sözlerine dair değerlendirmesinin sorulması üzerine Zorlu, "Seçim zamanı gelince bazılarının aklına geliyor insanların, emeklimizin, emekçimizin problemleri. Doğrusu biz, ittifakı sadece milletimizle yapıyoruz. Hele 'kent uzlaşısı' falan, bu kavramların hiçbirisini bilmeyiz, tanımıyoruz. Ancak emeklimizin, engellimizin, ezilen kesimlerin, feryat eden insanların hakkını savunmak için bir ittifak yapmamıza gerek yok. Zaten milletimizin bize verdiği asli bir sorumluluk bu." yanıtını verdi.

Zorlu, başka bir gazetecinin "MHP'den ilk kez davet aldınız. Son yapılan kurultaya İYİ Parti'den üst düzey katılım oldu. Bu daveti siyaseten nasıl değerlendireceksiniz?" sorusuna karşılık, "Bildiğim kadarıyla bu davet Sayın Bahçeli'den Sayın Genel Başkanımıza bizzat resmi yazışma yoluyla gerçekleşti. Biz de Genel Sekreterimiz Sayın Ayfer Yılmaz ve Hukuk Politikaları Başkanımız Sayın Hakan Şeref Olgun'un katılımıyla kongrede yer aldık. Bunlar Türk siyasetinin olağan, olması gereken durumları. Siyasetin barışçıl bir rekabet iklimiyle devam etmesinden yanayız. Buna da devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

MHP ve İYİ Parti'nin Ramazan Bayramı'nda bayramlaşıp bayramlaşmayacağının sorulması üzerine Zorlu, "İlk önce bir seçim bitsin. Bayramı da görelim inşallah huzurla. O günleri de inşallah hep birlikte görürüz." ifadesini kullandı.

Partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik iddiaları anımsatılarak, değerlendirmesinin sorulması üzerine Zorlu, "Bunların titizlikle araştırılması gerekiyor." dedi.

Zorlu, Mansur Yavaş hakkındaki başka bir soruyu ise "Millet İttifakı'nın adaylarıydı. Sayın İmamoğlu da öyleydi. İki adayın da seçilmesinde çok güçlü katkılarımız ve etkilerimiz oldu. Ama bu süreçlerin içerisinde neyin nasıl geliştiğini, takdir edersiniz ki bir siyasi parti olarak her bir süreci bilme şansımız yok. Bunları zaman içerisinde bu bulgularla görüp takip ediyoruz." diye yanıtladı.

Kaynak: AA

İYİ Parti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti, engellilere yönelik kanun tekliflerini sundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Osmangazi Belediye Başkanı Amatör Spor Kulüpleri ile İftar Yemeğinde Buluştu
    14:36 Osmangazi Belediye Başkanı Amatör Spor Kulüpleri ile İftar Yemeğinde Buluştu

    Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede yer alan amatör spor kulüplerinin temsilcileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Dündar, iftar programlarıyla toplumun farklı kesimlerinden vatandaşlar ile aynı sofrada buluşuyor.

  • Erdal Beşikçioğlu, mal varlığını açıkladı
    14:33 Erdal Beşikçioğlu, mal varlığını açıkladı

    Uzun yıllardır başarılı projelerde yer alan ve CHP Etimesgut Belediyesi Başkan Adayı olan Erdal Beşikçioğlu, mal varlığını kamuoyuna duyurdu. Beşikçioğlu'nun mal varlığı arasında Ankara, İstanbul ve İzmir'de mülkler ile lüks otomobiller bulunuyor.

  • Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları için güvenlik önlemleri alındı
    14:32 Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları için güvenlik önlemleri alındı

    Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca 21 Mart'ta Diyarbakır'da kutlanacak Nevruz etkinliği için güvenlik önlemleri alındı. Kutlamaların yapılacağı alanda 10 kilometre uzunluğunda bariyer kurulacak ve 7 bin 500 polis görev alacak. Programda dünyaca tanınan sanatçılar da konser verecek.

  • Haliliye Belediyesi'nin Eserlerin Toplu Açılışı Gerçekleşti
    14:30 Haliliye Belediyesi'nin Eserlerin Toplu Açılışı Gerçekleşti

    Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın ilçeye kazandırdığı eserlerin toplu açılış töreni gerçekleşti. Törende konuşan Başkan Canpolat, hizmetlerin devam edeceğini belirtti. Açılışı yapılan projeler arasında Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksi, Kapalı Semt Pazarları ve semt sahaları bulunuyor. Konuşmalarda, Belediye Başkanı Canpolat'a teşekkür edildi ve eserlerin hayırlı olması temenni edildi.

  • AK Parti'nin Isparta mitingi
    14:28 AK Parti'nin Isparta mitingi

    Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta'da yeni bir köyün daha doğal gaz hizmetine kavuştuğunu açıkladı. Başdeğirmen, köylere doğal gaz götüren tek ilin Isparta olduğunu belirtti. Ayrıca, engellilere, yatalaklara ve yaşlılara yönelik çalışmaların da devam ettiğini söyledi. AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er ise seçim çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.

  • Engelli Vatandaş, Akülü Araba İsteyen AK Partili Yetkililere Oy Vermeyeceğini Söyledi
    14:25 Engelli Vatandaş, Akülü Araba İsteyen AK Partili Yetkililere Oy Vermeyeceğini Söyledi

    Kırşehir'de seçim çalışmaları kapsamında AK Partili yetkilileri ziyaret eden bir engelli vatandaş, kendisine akülü araba verilmesini istedi ancak oy vermeyeceğini belirtti. Vatandaşa akülü araç teslim edilirken yaşanan diyalog sosyal medyada büyük ilgi gördü. AK Parti İl Başkanı, partinin sadece partililere değil tüm vatandaşlara hizmet ettiğini vurguladı.

  • Ankara'da cinnet geçiren koca karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı
    14:24 Ankara'da cinnet geçiren koca karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı

    Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanan olayda, cinnet geçiren bir koca, bıçakla karısını öldürdükten sonra araya giren oğlunu ağır yaraladı. Cinnet geçiren koca ise yaşamına son verdi. Olayın ardından polis ekipleri inceleme başlattı.

  • Muğla'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 6 Tabanca ve 12 Av Tüfeği Ele Geçirildi
    14:24 Muğla'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 6 Tabanca ve 12 Av Tüfeği Ele Geçirildi

    Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucunda, Köyceğiz İlçesi'nde bir şahsın evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda, 6 tabanca, 12 av tüfeği, tabanca ve av fişekleri ile şarjörler ele geçirildi. Şüpheli şahsa yasalara muhalefet nedeniyle idari para cezası uygulandı ve adli işlemler başlatıldı.

  • Çankaya'da Kadın Cinayeti: Eşini Bıçaklayarak Öldüren Kişi, Oğlunu da Yaraladı
    14:19 Çankaya'da Kadın Cinayeti: Eşini Bıçaklayarak Öldüren Kişi, Oğlunu da Yaraladı

    Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından eşini bıçaklayarak öldürdü ve oğlunu da yaraladı. Olayın ardından intihar teşebbüsünde bulunan şüpheli ve yaralı oğlu hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin durumu ağırken, oğlunun hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

  • Myanmar'ın eski lideri Aung San Suu Çii'nin evi açık artırmada satılamadı
    14:19 Myanmar'ın eski lideri Aung San Suu Çii'nin evi açık artırmada satılamadı

    Myanmar'ın eski lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin 15 yıl ev hapsinde kaldığı konutuna açık artırmada teklif gelmedi. Yetkililer, evin satışa çıkarılmasına rağmen hiçbir teklifin olmadığını açıkladı. Suu Çii'nin avukatları daha önce açık artırmaya itiraz etmişti.

  • SOL Parti Kemalpaşa'da değişim için aday
    14:15 SOL Parti Kemalpaşa'da değişim için aday

    SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, Kemalpaşa'da değişimin soldan ve devrimci bir anlayışla gerçekleşmesi için aday olduklarını belirtti.


14:06 AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Emeklilere İlişkin Çalışmaların Olduğunu Açıkladı AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Emeklilere İlişkin Çalışmaların Olduğunu Açıkladı
13:24 İranlılar Nevruz için Van’a geldi: Eğlence mekanları dolup taşıyor İranlılar Nevruz için Van'a geldi: Eğlence mekanları dolup taşıyor
13:11 Önce katliam yaptı, sonra ziyafet çekti: Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım Önce katliam yaptı, sonra ziyafet çekti: Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım
12:26 Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan terörist yakalandı Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan terörist yakalandı
11:29 CHP’deki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı CHP'deki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
14:24 Ankara’da cinnet geçiren koca karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı Ankara'da cinnet geçiren koca karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı
14:16 18 yaşındaki bir anne, sevgilisiyle kaçan annesini canlı yayında anlattı 18 yaşındaki bir anne, sevgilisiyle kaçan annesini canlı yayında anlattı
13:35 Fransa Rekabet Kurumu, Google’a 250 milyon euro ceza verdi Fransa Rekabet Kurumu, Google'a 250 milyon euro ceza verdi
13:18 Üniversitedeki sınavına gitmek için 3 aylık bebeğini ailesine teslim eden anne, evladının yangında öldüğünü öğrendi Üniversitedeki sınavına gitmek için 3 aylık bebeğini ailesine teslim eden anne, evladının yangında öldüğünü öğrendi
13:08 Yağını, suyunu, mazotunu koydu ama 4 bin kilometreyi geçemedi Yağını, suyunu, mazotunu koydu ama 4 bin kilometreyi geçemedi
13:04 Spor salonuna çöp döktüler: Ramazanda edepsizlik yapmayın Spor salonuna çöp döktüler: Ramazanda edepsizlik yapmayın
13:00 Yıkımı yapılan binanın içinden evsiz çıktı Yıkımı yapılan binanın içinden evsiz çıktı
12:59 Hayko Cepkin’in 30 yıl önceki Beşiktaş maçındaki görüntüleri ortaya çıktı Hayko Cepkin'in 30 yıl önceki Beşiktaş maçındaki görüntüleri ortaya çıktı
12:49 İstanbul’da yapılan seçim anketinde AK Parti 3, CHP 2 ilçede seçim yarışında önde görünüyor İstanbul'da yapılan seçim anketinde AK Parti 3, CHP 2 ilçede seçim yarışında önde görünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 14:42:04. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti, engellilere yönelik kanun tekliflerini sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement