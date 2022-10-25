İYİ Parti lideri Akşener'in konuşması sırasında Yavaş ve İmamoğlu'nun paylaşımları dikkat çekti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu sabah saatlerinde İsmail Küçükkaya'nın 'Yeni Bir Sabah' programında açıklamalarda bulundu. Akşener, cumhurbaşkanı adayı konusunda 'kazanacak ortak aday' açıklamasını tekrarlayarak, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayının kriterlerine ilişkin açıklamasına katıldığını söyledi.

DİKKAT ÇEKEN HAMLE GELDİ

Akşener'in bu ifadeleri kullandığı sırada ise Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan sürpriz bir hamle geldiği öne sürüldü. Yavaş ve İmamoğlu sosyal medya hesaplarından İYİ Parti'nin yeni yaşını kutladı.

YAVAŞ: NİCE YIL DÖNÜMLERİ DİLİYORUM

Mansur Yavaş, "İYİ Parti'nin kuruluşunun 5. yılını kutluyorum. Başta İYİ Parti Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener olmak üzere tüm İYİ Parti camiasına nice yıl dönümleri diliyorum" dedi.

İMAMOĞLU: NİCE YAŞLARA

Ekrem İmamoğlu ise, "İYİ Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde nice yaşlara" ifadelerini kullandı.