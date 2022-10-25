İYİ Parti lideri Akşener'in konuşması sırasında Yavaş ve İmamoğlu'nun paylaşımları dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti lideri Akşener'in konuşması sırasında Yavaş ve İmamoğlu'nun paylaşımları dikkat çekti

25.10.2022 14:45

Katıldığı canlı yayında İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, "Benim kriterim kazanacak aday" dediği anlarda Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti'nin yeni yaşı için kutlama mesajı paylaşması dikkatlerden kaçmadı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu sabah saatlerinde İsmail Küçükkaya'nın 'Yeni Bir Sabah' programında açıklamalarda bulundu. Akşener, cumhurbaşkanı adayı konusunda 'kazanacak ortak aday' açıklamasını tekrarlayarak, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayının kriterlerine ilişkin açıklamasına katıldığını söyledi.

DİKKAT ÇEKEN HAMLE GELDİ

Akşener'in bu ifadeleri kullandığı sırada ise Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan sürpriz bir hamle geldiği öne sürüldü. Yavaş ve İmamoğlu sosyal medya hesaplarından İYİ Parti'nin yeni yaşını kutladı.

Akşener'in 'Benim kriterim kazanacak aday' dediği sırada Yavaş ve İmamoğlu'ndan sürpriz hamle

YAVAŞ: NİCE YIL DÖNÜMLERİ DİLİYORUM

Mansur Yavaş, "İYİ Parti'nin kuruluşunun 5. yılını kutluyorum. Başta İYİ Parti Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener olmak üzere tüm İYİ Parti camiasına nice yıl dönümleri diliyorum" dedi.

Akşener'in 'Benim kriterim kazanacak aday' dediği sırada Yavaş ve İmamoğlu'ndan sürpriz hamle

İMAMOĞLU: NİCE YAŞLARA

Ekrem İmamoğlu ise, "İYİ Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde nice yaşlara" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
TOGG'un fabrika açılışın davet edildiğini açıklayan İYİ Parti lideri Akşener kararını açıkladı TOGG'un fabrika açılışın davet edildiğini açıklayan İYİ Parti lideri Akşener kararını açıkladı İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, gündeme ilişkin soruları yanıtladı Açıklaması İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, gündeme ilişkin soruları yanıtladı Açıklaması

Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, Mansur Yavaş, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti lideri Akşener'in konuşması sırasında Yavaş ve İmamoğlu'nun paylaşımları dikkat çekti - Son Dakika


Son Dakika
14:40 Ameliyat edilen Binali Yıldırım'ın paylaşımına beğeni yağdı
14:35 İYİ Parti lideri Akşener'in konuşması sırasında Yavaş ve İmamoğlu'nun paylaşımları dikkat çekti
14:28 İSKİ'nin Tuzla'daki tesis açılışında saldırıya uğrayan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan ilk açıklama: İmamoğlu konuşmasında saldırıyı sürdürmüş
14:20 Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda HDP'nin son kararı belli oldu
14:12 MasterChef'in sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın sürpriz buluşması sosyal medyayı salladı
14:01 ABD Temsilciler Meclisi'nden Başkan Biden'a Rusya uyarısı: Doğrudan müzakerelere geçin
13:54 İSKİ atık su arıtma tesisi açılışında Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırıda bulunuldu
13:43 Kral Charles, İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak'a hükümet kurma yetkisi verdi
13:33 Elon Musk'ın attığı Yunanca tweet gündem oldu! Yunanlar, "savaşa vurgu" olarak algıladıkları tweetle "Sıra bize mi geldi?" sorunu yöneltti
13:18 50 yıldır duş almamasına rağmen sağlık sorunu bulunmayan adam 94 yaşında hayata gözlerini yumdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2022 14:56:28. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti lideri Akşener'in konuşması sırasında Yavaş ve İmamoğlu'nun paylaşımları dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement