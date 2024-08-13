İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Can Atalay'ın TBMM'deki yerine oturmasını istedi - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Can Atalay'ın TBMM'deki yerine oturmasını istedi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Can Atalay\'ın TBMM\'deki yerine oturmasını istedi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Yargı organları arasındaki güç tartışması TBMM iradesine zarar vermiştir.

13.08.2024 17:31
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Yargı organları arasındaki güç tartışması TBMM iradesine zarar vermiştir. Bunun sorumluları durumdan vazife çıkartarak bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için vaziyet almalıdırlar. Can Atalay, TBMM kürsüsünde yemin etmeli ve TBMM'deki sıralarda kendi yerine oturmalıdır." dedi.

Dervişoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Merkezinde basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından, Dervişoğlu ve Davutoğlu, ortak basın toplantısı düzenledi.

Davutoğlu, TBMM'de Can Atalay için yapılacak olağanüstü oturuma ilişkin bir soru üzerine, şunları söyledi:

"Can Atalay ile ilgili milli bir irade tecelli etmiş ve TBMM'ye seçilmiş. Bu iradeye halel getirecek hiçbir uygulama doğru değildir, meşru da değildir. Biz parti olarak da Gelecek-Saadet Grubu olarak da bu toplantının gerçekleşmesi için destek verdik. Tutumumuz da açıktır. Can Atalay'ın milli iradenin tecellisi, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararın uygulanması ve milletin tekrar Meclis'e ve yargıya güven duyması için bu yanlış işlemin düzeltilmesi lazım."

Gelecek Partisi'ndeki bazı milletvekillerinin yarın AK Parti'ye geçeceğine ilişkin iddiaların sorulması üzerine Davutoğlu, bu iddiaların Mitomani (yalan söyleme rahatsızlığı) olan kimselerce çıkartıldığını söyledi.

Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Bir senedir 'Gelecek Partisi'nden 3 kişi, 7 kişi, 1 kişi, 2 kişi' diye diye bir yılı tamamladık. İnsanda biraz utanma hissi olur. Mitomani olan kişi yalandan utanmazmış. Bunlar yalandan da utanmıyorlar. Hala aynı haber geliyor, tekrar tekrar 4-5 gün içinde arttı. Sordular, 'cevap vermeyecek miyiz?' Dedim ki 'cevap vermeye değmez'. Aynı kişiler, 'Yüzde 1'in altında oy alan bir parti' diyorlar. Yüzde 1 oy alan önemsiz partiyle neden ilgileniyorsunuz? Madem o kadar önemsiziz ilgilenmeyin kardeşim. Sebep açık, çünkü onlar çok iyi biliyorlar ki Türkiye'de siyasi denklemleri değiştirecek en önemli partilerden biri Gelecek Partisi'dir. İstersek siyasi denklemi bir hamlede değiştirebiliriz."

AK Parti'nin kendilerine yabancı bir parti olmadığını dile getiren Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben AK Parti'de Genel Başkanlık yaptım, AK Parti'yi kuran geniş muhafazakar kitlelerin içinden çıktım. O geniş muhafazakar kesimlerde büyük bir tedirginlik görüyorum. AK Parti'ye hatta MHP'ye oy vermiş milliyetçi-muhafazakar kesimlerin tedirginliklerini anlıyorum. O tedirginliğinizi gidermek için ne gerekiyorsa yaparım. Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanıdır. Ciddi görüş ayrılıklarımız olduğu için yollarımız ayrıldı. Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir konjonktürde benimle görüşmek isterse görüşürüm. Sayın Bahçeli ile de geçen gün Filistin meselesini telefonda görüştük. Siyasetçi kavga etmek için değil, konuşmak için siyaset yapar. AK Parti'li yetkililere söylüyorum, hiç çekinmiyoruz her türlü görüşmeye hazırız sizinle. Gelecek Partisi kimseye vagon olmak için kurulmuş bir parti değildir."

"Kimse bizi bir diyet hesabına sokmasın"

CHP ile ilişkilerine değinen Davutoğlu, Gelecek Partisi milletvekillerinin 2023 Genel Seçimlerinde CHP listelerinden seçilmesine ilişkin, şunları kaydetti:

"İttifakta bedeller birlikte ödendiyse, onun hesabı ortaklık hesabı olarak görülür, kimsenin kimseye sermayesi olarak görülmez. Bedel ödendi mi, ödendi. Altılı Masa'nın itibarını en çok hassasiyetle koruyan kim oldu? Hiçbir lider hakkında benden kem söz duydunuz mu? Karşısında iki seçim zaferi kazanmış bir insan olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun arkasında durmak ve geniş muhafazakar kesimlerinin her türlü eleştirisine göğüs germekten daha fazla bedel olabilir mi? 10 milletvekili ile mi ölçülür bu? Kimse bizi bir diyet hesabına sokmasın. Biz diyet ödeye ödeye geldik."

"Can Atalay, TBMM kürsüsünde yemin etmeli"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un cuma günü Meclis'i Can Atalay'la ilgili olağanüstü toplantıya çağırmasıyla ilgili soru üzerine Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Tavrımız açık ve net. Gasbedilen bir hak var orta yerde. Yanlış uygulamadan kaynaklı olumsuz sonuçlar var. Sürecin doğru yönetilmediğine dair ortak bir kanaat var Can Atalay'ın milletvekilliğiyle alakalı olarak. Temennim o dur ki Meclis cuma günü olağanüstü toplanıncaya kadar adalet müessesesi Türkiye'yi karşı karşıya bıraktığı bu sorunu çözmek yolunda doğru bir adım atmaya muvaffak olabilir. Yargı organları arasındaki güç tartışması TBMM iradesine zarar vermiştir. Bunun sorumluları durumdan vazife çıkartarak bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için vaziyet almalıdırlar. Can Atalay, TBMM kürsüsünde yemin etmeli ve TBMM'deki sıralarda kendi yerine oturmalıdır."

İYİ Parti'den istifa eden bağımsız milletvekillerinin yarın AK Partiye geçme durumu sorulan Müsavat Dervişoğlu, "Gidebilirler, biz de duyumlar alıyoruz. Partimizden biri gitmiyor. Bağımsız milletvekili pozisyonunda gitmesi muhtemel olan arkadaşlarımız. Partimizden istifa eden kimseyle ilgili olumsuz bir beyanda bulunmadık. Onlara çıktıkları yeni siyasi yolculukta başarılar. Eğer AK Parti'ye gidiyorlarsa, onlara hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Can Atalay'ın TBMM'deki yerine oturmasını istedi - Son Dakika

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