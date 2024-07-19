İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından kabul edildi - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından kabul edildi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı nedeniyle KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından kabul edildi. Dervişoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'nın sadece Ada'da yaşayan Türklere değil herkese barış getirmesi için gerçekleştirildiğini vurguladı. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk yönetiminin hoşgörüsünün Rum tarafında doğru anlaşılmadığını belirterek, Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs'a uygulanan ambargonun bertaraf edilmesi ve haklarının savunulması gerektiğini ifade etti. Dervişoğlu, İYİ Parti'nin Kuzey Kıbrıs Türk yönetiminin yanında olduğunu ve milli meseleleri siyaset üstü olarak değerlendirdiklerini söyledi.

19.07.2024 21:05
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı nedeniyle bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edildi.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Dervişoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın daveti üzerine Ada'ya geldiklerini anımsattı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın sadece Ada'da yaşayan Türklere değil herkese barış getirmesi için gerçekleştirildiğini vurgulayan Dervişoğlu, "Aradan 50 yıllık bir zaman geçti ve bu zaman diliminde de Kıbrıs'ta rahatsız edici bir durum, barışı baltalayıcı bir gelişme olmaması Kıbrıs'taki yönetimin meselelere objektif bakması ve barışçıl bir tutum sergilemesinden kaynaklanıyor." ifadesini kullandı.

Kuzey Kıbrıs'taki Türk yönetiminin hoşgörüsünün Rum tarafında doğru anlaşılmadığını vurgulayan Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Gerek AB ve gerekse Batı ülkeleri, buradaki gelişmeleri Türk toplumunun aleyhine şekillendirebilecek adımlar atmak suretiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin izole edilmesine katkı sağlayabilecek yaptırımlarda bulunuyorlar. Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs'a uygulanan bu ambargonun bertaraf edilmesi, coğrafyadaki stratejik konumuna bağlı olarak hak ve hukukunun savunulması, çevredeki doğal kaynaklardan da istifade edebilmesini temin etmek yolunda doğru adımlar atılması icap ediyor."

"KKTC'nin sonuna kadar arkasındayız"

Doğru adımların atılması yolunda Kuzey Kıbrıs Türk yönetiminin sonuna kadar arkasında olacaklarını kaydeden Dervişoğlu, "Bu meseleyi milli mesele olarak gördüğümüzü, milli meseleleri siyaset üstü olarak değerlendirdiğimizi ve yakın ya da uzak takvimde yapılacak seçimlerin malzemesi haline dönüştürülmemesi hususundaki kararlılığımızı böyle özel bir günde ifade etme fırsatı bulduk. Ayrıca Kuzey Kıbrıs'ın Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci olarak değil kendi adıyla asil üye olması noktasında da Türkiye'nin atması icap eden adımlar varsa, o adımların atılmasından yanayız." açıklamasında bulundu.

"Rum yönetiminin çeşitli manevralarla, buradaki hak ve hukukumuzu gasbedilme tercihini güncelleyebilmek adına bir takım olumsuz müdahalelerde bulunacaklarını biliyoruz." ifadesini kullanan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Baktığımız yerden Yunanistan'ı doğrudan doğruya Batı'nın şımarık çocuğu olarak görüyoruz. Bu topraklar üzerinde emelleri olanlar, burada yaşayan Türk halkının hürriyetini ve bağımsızlığını görmezden gelenler, burada kurulan devleti yok saymaya çalışanlar bütün platformlarda karşılarında bizi bulacaklar. Bizim politikamız Kıbrıs'ta şekillenen politikanın aynısı olacak. Biz bu alandaki desteklerimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Burayı stratejik öneminden ötürü bir toprak parçası olarak görmüyoruz. Akdeniz'in ortasında bir kale olarak telakki ediyoruz. İleriye dönük hedeflerimiz de zaten müşterektir. Çok fazla bir şey de istemiyoruz. Barış istiyoruz, huzur istiyoruz, kardeşlik istiyoruz. Bu topraklarda iki devletli bir yapının sürdürülmesinden yanayız."

Kabulde, İYİ Parti heyetinde Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Ayyüce Türkeş Taş, İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı ve Edirne Milletvekili Mehmet Akalın da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından kabul edildi - Son Dakika

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