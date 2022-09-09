İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz bombayı bıraktı: CHP ile ittifak içinde değiliz - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz bombayı bıraktı: CHP ile ittifak içinde değiliz

09.09.2022 11:44
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz bombayı bıraktı: CHP ile ittifak içinde değiliz

Muhalefetteki çatlak iyice dillendirilmeye başlandı. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, katıldığı canlı yayında partisinin CHP ile bir ittifak içinde olmadığını belirtti. "Seçim kararı alındıktan sonra altı parti ittifak içinde olabilir" diyen Poyraz'ın sözleri stüdyoda şaşkınlığa neden oldu. Poyraz'a "CHP ile ortak olmadığınız mı söylüyorsunuz şu an?" soruldu. Poyraz bu soruya "Evet" yanıtını verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in katıldığı bir yayında, "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" ifadelerinin kullanması ittifak içinde krize sebep olmuştu. CHP ve İYİ Parti cephelerinden gelen açıklamalarda bu krizi daha da büyütmüştü.Son açıklama İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'dan geldi.

"CHP İLE İTTİFAK İÇİNDE DEĞİLİZ"

Partisinin CHP ile ittifak içinde olmadığını söyleyen Poyraz, "Altılı masa olarak tanımladığınız masanın bir tane kuruluş amaç ve tanımı var. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem." ifadelerini kullandı.

"CHP ile ortak olmadığınız mı söylüyorsunuz şu an?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

''MASA İÇERİSİNDE BİRKAÇ İTTİFAK OLABİLİR''

"Defalarca ifade ettiğimiz çok net bir şey var. Biraz önce de ittifakın tanımını verdim. Seçim kararı alındıktan sonra, Altılı masadaki altı parti seçimden sonra, seçim kararı ile birlikte, altı parti ittifak olabilir. İçlerinde birkaç tanesi ittifak olabilir seçim kararı verildiğinde"

YORUMLAR
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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz bombayı bıraktı: CHP ile ittifak içinde değiliz - Son Dakika
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