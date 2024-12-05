İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, gündemi değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, yeni aile hekimliği yönetmeliğine ilişkin, "Bu yönetmelik, zulüm yönetmeliğidir, hiç bir tıbbı gerçekliği ve pratik olarak da uygulanması mümkün olmayan bir yönetmeliktir.

05.12.2024 13:16
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, yeni aile hekimliği yönetmeliğine ilişkin, "Bu yönetmelik, zulüm yönetmeliğidir, hiç bir tıbbı gerçekliği ve pratik olarak da uygulanması mümkün olmayan bir yönetmeliktir." dedi.

Çömez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonla ilgili bazı açıklamalarını aktaran Çömez, Erdoğan'ın enflasyonun tek rakama indirileceğine ilişkin vaadini yerine getiremediğini söyledi.

Gıdadaki enflasyonun artarak devam ettiğini dile getiren Çömez, şöyle konuştu:

"Bu ülke, dünyanın en zengin coğrafyasında varlık içinde yokluğu yaşıyor. Ekonominin bu kadar kötü olmasının iki temel sebebi var. Birincisi yolsuzluk, diğeri ise beceriksizlik. Sayın Erdoğan her yıl 'enflasyon önümüzdeki sene tek haneli rakamlara düşecek' diye açıklama yapıyor. Maalesef Erdoğan'ın verdiği vaat tutmadı ve tutması da mümkün değil. Türkiye'yi çok ağır bir gıda krizi, derin bir gıda enflasyonu bekliyor. Bu beceriksizlik ve yolsuzlukla ülke ekonomisinin toparlanması mümkün değil."

Madencilerin sorunlarına da değinen Çömez, Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda bulunan bazı mermer ocaklarının denetimsiz bir şekilde faaliyetlerini yürüttüğünü iddia etti.

Çömez, bölgede yaşanan bir maden kazasının görüntülerini göstererek bu kazada iki vatandaşın hayatını kaybettiğini aktardı.

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in anı kitabında geçen bazı ifadeleri aktaran Çömez, "Kitapta yazılanlar son derece vahim ve Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili skandalları tek tek açıklıyor." dedi.

Çömez, Kitapta 3 milyar avro karşılığında mültecilerin Türkiye'de tutulduğu, Avrupa'da suça bulaşmış sığınmacıların Türkiye'ye iade edileceği gibi bilgilerin yer aldığını aktardı.

Yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ni de eleştiren Çömez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yönetmelik, zulüm yönetmeliğidir, hiç bir tıbbı gerçekliği ve pratik olarak da uygulanması mümkün olmayan bir yönetmeliktir. Yönetmelik aile hekimine diyor ki vatandaş sana gelip 'bana antibiyotik yaz' derse ve yazmasan vatandaş senin puanını düşürür ben de senin maaşını keserim ama vatandaş sana 'antibiyotik yaz' dediğinde yazarsan o zaman çok antibiyotik yazdığın için yine maaşını düşürürüm. Yani Doktorun önüne anlamsız bir tablo koyuyorlar.

Veya sana bağlı hastalar bir yılda yedi kez gider bir devlet hastanesine müracaat ederse, o zaman ben senin maaşını keserim. Yani yedi defa sana gelmezse maaşını keserim diyor. Ama altı ay boyunca sana gelmezse yine keserim. Hastaneye de gitse, sana da gelmese maaşını keserim. Cami cemaati azaldığında imamın, okulda öğrenci azaldığında öğretmenin maaşı kesiliyor mu? Hayır. Böyle bir uygulama asla kabul edilemez."

Çömez, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni de eleştirerek teklifle muayene katkı payının 10 kat arttırıldığını söyledi.

Kaynak: AA

İYİ Parti, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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