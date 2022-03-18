İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta'dan Samsun'da şehitlik ziyareti - Son Dakika
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta'dan Samsun'da şehitlik ziyareti

18.03.2022 16:59
İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta'dan Samsun'da şehitlik ziyareti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünü dolayısıyla Samsun'da şehitlik ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünü dolayısıyla Samsun'da şehitlik ziyaretinde bulundu.

Kıranköy Mezarlığı'nda bulunan şehitliği ziyaret ederek dua eden Usta, daha sonra gazetecilere, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 107. yıl dönümünü şanla, şerefle ve gururla kutladıklarını söyledi.

Çanakkale zaferinin şanlı bir destan olduğuna işaret eden Usta, "Türk askerinin, içinde bulunduğu tüm imkansızlıklara rağmen bağımsızlık ve hürriyet uğruna, vatan müdafaası için neler yapabileceğini, fedakarlığını dünyaya ispatlayan şanlı bir destandır. Çanakkale'de yaşanan büyük mücadele ruhu, bugün halen Türk milletinin kanında aynı azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Çanakkale Savaşı'ndaki birlik beraberlik anlayışı bizi Milli Mücadele'ye taşımış ve neticesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temeli atılmıştır." dedi.

Usta, Çanakkale ruhuyla Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma ve milletin birlik bütünlüğünü sağlama hedefinin İYİ Parti'nin hedefi ve ülküsü olduğunu belirterek "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere büyük kahramanlık gösteren ve isimleri ölümsüzleşen yüzbinlerce şehit ve gazilerimize bir kez daha minnet duyuyor, Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadesini kullandı.

Usta, daha sonra Kamyoncular Kooperatifi ile Keresteciler Sitesi'ndeki esnafa da ziyarette bulundu.

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Son dakika haber... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü Son dakika haber... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

Çanakkale, İYİ Parti, 18 mart, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta'dan Samsun'da şehitlik ziyareti - Son Dakika


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