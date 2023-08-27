İYİ Parti İzmir Milletvekili Özlale: Ekrem ve Mansur Bey, bizim için artık CHP'nin belediye başkanlarıdır - Son Dakika

İYİ Parti İzmir Milletvekili Özlale: Ekrem ve Mansur Bey, bizim için artık CHP'nin belediye başkanlarıdır

Son Güncelleme: 27.08.2023 23:34

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Halk TV'deki canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özlale, "Ekrem ve Mansur Bey, bizim için artık CHP'nin belediye başkanlarıdır. Biz onları seçimde desteklemezsek, bu bizim için bir tezat oluşturmaz" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ben bu iki arkadaşımızın milletimizin çağrısına kulak vereceğini düşündüm. Onlara bu ateşten gömleği giydiremediğim için hepinizden özür diliyorum" dediği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu hakkında bir dikkat çeken çıkış da İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'den geldi. Özlale, "Ekrem ve Mansur Bey, bizim için artık CHP'nin belediye başkanlarıdır. Biz onları seçimde desteklemezsek, bu bizim için bir tezat oluşturmaz." diye konuştu.

"ARTIK CHP'NİN BELEDİYE BAŞKANLARI"

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında konuşan Özlale, "Ekrem ve Mansur Bey, bizim için artık CHP'nin belediye başkanlarıdır. Biz onları seçimde desteklemezsek, bu bizim için bir tezat oluşturmaz." diye konuştu.

"KAZANMASI EN ZOR ADAYI BİZE SON ANA KADAR SAKLAYIP, SONRA SÖYLEDİLER"

Seçimi neden kaybettiklerini ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Özlale, "Rahatlıkla kazanabileceğimiz seçimi kaybettik. Mart başında hangi anket şirketine bakarsanız bakın Erdoğan karşısında kazanması en zor adayı bize aday olarak son ana kadar saklayıp ondan sonrasında da söylediler. Yaşananları biraz daha açabilirim konuşursam da TT oluruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da partisinin düzenlediği programa katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim dönemine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na isim vermeden sert sözlerle yüklenen Akşener, "Biz bu seçimde koltuğundan başka şey düşünmeyenlerle uğraştık. Nefsini öne koyanlarla, önce ben diyenlerle uğraştık. Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu görmedim. Özür diliyorum" dedi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A DA YÜKLENDİ

İmamoğlu ve Yavaş'a da yüklenen Akşener, "Ben bu iki arkadaşımızın milletimizin çağrısına kulak vereceğini düşündüm. Onlara bu ateşten gömleği giydiremediğim için hepinizden özür diliyorum. Allah şahidim ki en yaptıysam seçimi kazabilmek için yaptım. Ne yaptıysam bugün hepsinin arkasındayım. Keşke herkes bizler kadar fedakar olabilseydi ama maalesef olamadılar" diye konuştu.

Emre İliksiz
Sondakika.com - Politika

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti İzmir Milletvekili Özlale: Ekrem ve Mansur Bey, bizim için artık CHP'nin belediye başkanlarıdır - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti İzmir Milletvekili Özlale: Ekrem ve Mansur Bey, bizim için artık CHP'nin belediye başkanlarıdır - Son Dakika
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