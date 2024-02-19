İYİ Partili başkan adayı, CHP rozetli seçim afişi için açıklama yaptı

İYİ Parti'nin Buca Belediye Başkan adayı Suat Nezir'in kente asılan seçim afişlerinde CHP rozeti takılı olan fotoğrafının kullanıldığı görüldü.
2019 yerel seçimlerinde CHP'den Buca Belediye Başkan adayı olarak açıklanan daha sonra adaylığı geri çekilen Suat Nezir, İYİ Parti'nin Buca Belediye Başkan adayı olarak gösterilmişti.
Yaşanan afiş olayının ardından Suat Nezir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teknik ve sehven yapılan hatanın linç kampanyasına dönüştürülmesini üzülerek izlediğini ifade etti.
Nezir açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Buca Belediye Başkan Adaylığım sürecinde, tarafıma görev tevdi edildikten hemen sonra dar zaman içerisinde ve bir an önce adaylığımı kıymetli Buca halkına duyurabilmek heyecanıyla bahsi geçen görseller hazırlanmıştır.
Kullanılmaya başlanmasının hemen akabinde bahsi geçen hata hemen fark edilerek yeni görseller ivedilikle hazırlanmış ve eski görseller toplatılarak yenileriyle değiştirilmiştir. Buna rağmen teknik ve sehven yapılan hatanın köpürtülerek şahsımı ve partimi karalamaya yönelik bir linç kampanyasına dönüştürülmeye çalışılmasını üzülerek izliyorum.
Kötü niyetli, partimin ve şahsımın hem Bucamız hem de ülkemiz nezdinde gözle görülen yükselişinin önünü kesmeye yönelik bir çabadan ibarettir. 31 Mart 2024 akşamı tüm sandıklardan zaferle çıkma yolundaki mücadelemize azim ve inançla devam ediyorum.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Suat Nezir, yapılan hatanın ardından hazırlanan yeni afişlerini de paylaştı.
Suat Nezir, 1977 yılında İzmir Buca'da doğdu. Uzun yıllar Buca Spor Kulübü'nde futbol oynadı. Vatani görevini Ankara Gölbaşı Garnizonu'nda tamamladı. Dört dönem Buca Belediyesi İmar Komisyonu Üyeliği iki dönem İmar Komisyon Başkanlığı'nı yapan Nezir aynı zamanda Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak da görev aldı.
Türkiye Bosna Hersek Dernekleri Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği, İzmir Bosna Sancak Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde iki dönem yönetim kurulu üyeliği, Buca Avcılık ve Dağcılık Spor Kulübü'nde ise üyeliği bulunmaktadır. 20 yılı aşkın bir süredir konut imalatı alanında ticari yaşamını aktif olarak Buca'da sürdürmektedir. Evli ve 3 kız çocuk babasıdır. Buca'da ikamet etmektedir.
Son Dakika › Politika › İYİ Partili başkan adayı, CHP rozetli seçim afişi için açıklama yaptı - Son Dakika
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