İYİ Parti lideri Akşener'in, "Başbakan Meral" sloganlarına cevabı dikkat çekti: Onu yapıyoruz inşallah - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti lideri Akşener'in, "Başbakan Meral" sloganlarına cevabı dikkat çekti: Onu yapıyoruz inşallah

02.05.2022 19:07

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin bayramlaşma programında "Bundan sonraki işimiz, 13. Cumhurbaşkanı'nın Millet İttifakı'nın adayının olmasını sağlamak ki ben kalpten inanıyorum, 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak." ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Başbakan Meral" şeklinde atılan sloganlara "Onu yapıyoruz inşallah." diye cevap veren Akşener, başbakanlığa talip olduğunu açıkladı.

Partisinin Kocaeli İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma programına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il ve ilçe başkanlarıyla bir süre görüştükten sonra partililerle bir araya geldi.

"31 MART SEÇİMLERİNDE CHP'YE İŞ BİRLİĞİ TEKLİF ETMİŞTİK"

Meral Akşener, 31 Mart seçimlerine giderken CHP'ye birlikte iş birliği yapmayı teklif ettiklerini anımsatarak, "Bu teklifi partimizin aklı ortaya koydu. Bu birliktelik, yan yana geliş, büyük enerji yarattı. Hem İstanbul hem Ankara ve hem diğer büyükşehirlerde imkansız denilen bir seçim sonucu kazanıldı." dedi.

"13. CUMHURBAŞKANI MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI OLACAĞINA İNANIYORUM"

İYİ Parti teşkilatının buradaki önemine işaret eden Akşener, şöyle devam etti:

"Bundan sonraki işimiz, 13. Cumhurbaşkanı'nın Millet İttifakı'nın adayının olmasını sağlamak ki ben kalpten inanıyorum, 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak. Meclis'te en az 360 milletvekilini inşallah alacağız iki, ama sizden bizzat istediğim bir şey var; partimiz birinci parti olacak üç. İyilik hareketinin iyi insanları, cesurlar hareketinin cesur insanları, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaş almışıyla biz bu ülkede bir şeyi değiştirdik, her şeyi değiştirdik."

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kocaeli'de partisinin bayramlaşma programında konuştu

"BAŞBAKAN MERAL" SLOGANLARI

"Başbakan Meral" şeklindeki sloganlara "Onu yapıyoruz inşallah." diye cevap veren Akşener, başbakanlığa talip olduğunu dile getirdi.

Akşener, birinci parti çıkacaklarına inandığını belirterek, "Siyasetçi takımının rahatını bozup seçmenin her şeyin hakimi olduğu, seçmenin veli nimet olduğu, beraber el ele tutuşup bu harami düzeni yıktığımız, haram düzenini helal oylarımızla yıktığımız yeni döneme gelmiş bulunuyoruz. Bunun da yol başçısı sizlersiniz. Bu iradenin de sahipleri sizlersiniz. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından öz çekim yapan Akşener, partililerle bayramlaşıp fotoğraf çektirdi.

İYİ Parti lideri Akşener'in, Başbakan Meral sloganlarına cevabı dikkat çekti: Onu yapıyoruz inşallah
İYİ Parti lideri Akşener'in, Başbakan Meral sloganlarına cevabı dikkat çekti: Onu yapıyoruz inşallah
YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı adayı için olmazsa olmaz 3 kriter belirledi! Muhalefet partilerinin ilk önceliği 'seçilebilirlik' ilkesi Cumhurbaşkanı adayı için olmazsa olmaz 3 kriter belirledi! Muhalefet partilerinin ilk önceliği 'seçilebilirlik' ilkesi

Millet İttifakı, cumhurbaşkanı, İYİ Parti, Başbakan, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti lideri Akşener'in, 'Başbakan Meral' sloganlarına cevabı dikkat çekti: Onu yapıyoruz inşallah - Son Dakika


Son Dakika
19:07 İYİ Parti lideri Akşener'in, "Başbakan Meral" sloganlarına cevabı dikkat çekti: Onu yapıyoruz inşallah
18:27 Berat Albayrak, Trabzonspor'un şampiyonluğunu gözyaşları eşliğinde kutladı!
17:48 Antalya'da sokak ortasında kadına şiddet uygulayan adam, çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü!
17:13 Ukrayna geri adım attı! Zelenski'nin "Türkiye'ye kırgınım" sözlerine Büyükelçi Bodnar açıklık getirdi
17:10 Eşini öldürüp oğlunu yaralayan cani adam ifadesiyle kan dondurdu: Pişman değilim, bugün olmasa yarın olacaktı
17:09 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit maske zorunluluğu hakkında konuştu: 10 gün içeresinde kaldırılacağını düşünüyorum
16:17 Seda Sayan, eşiyle ilk balayı fotoğrafını Paris'ten paylaştı!
16:15 Hadise ve Mehmet Dinçerler'in nikah töreninin ayrıntıları ortaya çıktı
15:45 Eşi tarafından katledilen kadın bayram günü toprağa verildi! Oğlu dakikalarca gözyaşı döktü
15:43 Ukrayna donanması, Türk SİHA'ları ile Rus ordusuna ait iki tekneyi batırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 19:13:28. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti lideri Akşener'in, "Başbakan Meral" sloganlarına cevabı dikkat çekti: Onu yapıyoruz inşallah - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement