İYİ Parti'nin A takımında kapsamlı bir değişime gidildi! Listede Ağıralioğlu yer almadı - Son Dakika
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İYİ Parti'nin A takımında kapsamlı bir değişime gidildi! Listede Ağıralioğlu yer almadı

30.03.2022 15:52

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı'nda kapsamlı bir değişikliğe giderek yapılanmayı yeniden oluşturdu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Berna Sukas, Arzu Önşen, Ayşe Sibel Ömeroğlu ve Nuri Okutan gibi isimlere yeni Başkanlık Divanı'nda görev verilmezken; Gençlik ile Doğa ve Çevre Politikaları başkanlıkları ile Koray Aydın'ın yürüttüğü Teşkilat Başkanlığı görevi doğrudan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e bağlandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı'nda kapsamlı bir değişikliğe giderek yapılanmayı yeniden oluşturdu. Daha önce Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten Koray Aydın, Siyasi İşler Başkanlığı'na alındı.

AĞIRALİOĞLU'NA YENİ GÖREV VERİLMEDİ

Teşkilat Başkanlığı ise doğrudan Genel Başkan Meral Akşener'e bağlandı. Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun yerine Rıdvan Uz getirilirken, Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu'na yeni görev verilmedi.

İYİ Parti'nin A takımında büyük revizyon! İki başkanlık doğrudan Meral Akşener'e bağladı
Yavuz Ağıralioğlu

KADIN POLİTİKALARI BAŞKANI ÖMEROĞLU'NA GÖREV VERİLMEDİ

Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas, Doğa ve Çevre Politikaları Başkanı Arzu Önşen ve Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Ömeroğlu'na da görev verilmedi.

İYİ Parti'nin A takımında büyük revizyon! İki başkanlık doğrudan Meral Akşener'e bağladı
Nuri Okutan

NURİ OKUTAN DA LİSTEDE YOK

Kadın Politikaları Başkanlığı'na Ayfer Yılmaz getirilirken, Gençlik ile Doğa ve Çevre Politikaları başkanlıkları da doğrudan Akşener'e bağlandı. Seçim İşleri Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Tolga Akalın, Milli Güvenlik Politikaları Başkanlığı'na getirilirken, bu görevi yürüten Nuri Okutan'a görev verilmedi. Seçim İşleri Başkanlığı ise Eğitim Politikaları Başkanlığı görevini yürüten Şenol Sunat'a bağlandı.

İŞTE YENİ BAŞKANLIK DİVANI

Siyaset Akademisi Başkanlığı'nın da Genel Başkanlık bünyesinde yeniden yapılandırılacağı öğrenildi. Yeni Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu:

  • Siyasi İşler Başkanı-Koray Aydın
  • Genel Sekreter-Uğur Poyraz
  • Mali İşler Başkanı-Ümit Dikbayır
  • Kurumsal İlişkiler Başkanı-Cihan Paçacı
  • Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı-Bahadır Erdem
  • Seçim İşleri Başkanı- Şenol Sunat
  • Uluslararası Politikalar Başkanı- Ahmet Kâmil Erozan
  • Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı-Rıdvan Uz
  • Ortadoğu Politikaları Başkanı-Salim Ensarioğlu
  • Yerel Yönetimler Başkanı-Metin Ergun
  • Ekonomi Politikaları Başkanı-Bilge Yılmaz
  • Kalkınma Politikaları Başkanı-Ümit Özlale
  • Milli Güvenlik Politikaları Başkanı-Mehmet Tolga Akalın
  • Eğitim Politikaları Başkanı-Sevinç Atabay
  • Toplumsal Politikalar Başkanı-Ayfer Yılmaz
  • Kadın Politikaları Başkanı-Ünzile Yüksek
  • STK İlişkileri Başkanı -Burak Akburak


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Meral Akşener, Koray Aydın, İYİ Parti, gençlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti'nin A takımında kapsamlı bir değişime gidildi! Listede Ağıralioğlu yer almadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti'nin A takımında kapsamlı bir değişime gidildi! Listede Ağıralioğlu yer almadı - Son Dakika
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