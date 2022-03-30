İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı'nda kapsamlı bir değişikliğe giderek yapılanmayı yeniden oluşturdu. Daha önce Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten Koray Aydın, Siyasi İşler Başkanlığı'na alındı.
Teşkilat Başkanlığı ise doğrudan Genel Başkan Meral Akşener'e bağlandı. Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun yerine Rıdvan Uz getirilirken, Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu'na yeni görev verilmedi.
Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas, Doğa ve Çevre Politikaları Başkanı Arzu Önşen ve Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Ömeroğlu'na da görev verilmedi.
Kadın Politikaları Başkanlığı'na Ayfer Yılmaz getirilirken, Gençlik ile Doğa ve Çevre Politikaları başkanlıkları da doğrudan Akşener'e bağlandı. Seçim İşleri Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Tolga Akalın, Milli Güvenlik Politikaları Başkanlığı'na getirilirken, bu görevi yürüten Nuri Okutan'a görev verilmedi. Seçim İşleri Başkanlığı ise Eğitim Politikaları Başkanlığı görevini yürüten Şenol Sunat'a bağlandı.
Siyaset Akademisi Başkanlığı'nın da Genel Başkanlık bünyesinde yeniden yapılandırılacağı öğrenildi. Yeni Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu:
Son Dakika › Politika › İYİ Parti'nin A takımında kapsamlı bir değişime gidildi! Listede Ağıralioğlu yer almadı - Son Dakika