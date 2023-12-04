İYİ Parti'nin ittifak kararına CHP cephesinden ilk sözler: Tabanda bir karşılığı olacaktır

İYİ Parti'nin yerel seçimlerde CHP ile iş birliğine kapıyı kapatmasına ilişkin CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan çarpıcı bir yorum geldi. Günaydın, "İYİ Parti (seçim ittifakını) reddederse kendi bilecekleri iştir. Bunun hem CHP hem de İYİ Parti tabanında bir karşılığı olacaktır." dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere "müstakil olarak girme kararı" aldığını bildirdi. Kararın oy çokluğuyla alındığı İYİ Parti'nin hamlesine CHP'den ilk açıklama geldi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın

"HEM CHP HEM DE İYİ PARTİ TABANINDA KARŞILIĞI OLACAKTIR"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, katıldığı bir televizyon programında "İYİ Parti seçim ittifakını reddederse kendi bilecekleri iştir. Bunun hem CHP hem de İYİ Parti tabanında bir karşılığı olacaktır." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ YEREL SEÇİM KARARINI VERDİ

Bugün toplanan İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK), oy çokluğuyla aldığı kararla CHP'nin yerel seçimde iş birliği teklifini reddetti. İYİ Parti'nin kararını duyuran Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Seçimlere hür ve müstakil girme kararı aldık." dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu

ÖZGÜR ÖZEL İLE AKŞENER GÖRÜŞMÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 30 Kasım Perşembe günü, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmişti. Heyetler arasındaki görüşme 1 saat 15 dakika sürerken, iki genel başkanın kısa süreli baş başa değerlendirmede bulunduğu belirtilmişti. Yapılan görüşme sonrası Özel ve Akşener basın mensuplarına açıklamada bulunmuştu. Akşener ittifak konusuna ilişkin, "Pazartesi günü biz doğal olarak GİK'imizi toplayacaktık zaten. Orada bu soruyu Genel İdare Kurulumuza soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek." ifadelerini kullanmıştı.

ZAFER PARTİSİ İTTİFAK TEKLİFİ YAPMIŞTI

Öte yandan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz çarşamba günü Akşener'e ittifak teklifi yaparak, "AK Parti ve CHP merkezli siyaset yapılanmasını Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine sarsılmaz bir inanç temelinde kurulacak Zafer Partisi-İYİ Parti ittifakı etrafında oluşacak büyük bir vatansever, Atatürkçü, Türk milliyetçisi seçmen gücünün yaratacağı sinerji ile dağıtarak mevcut ikili kutuplaşmayı kıralım." demişti.