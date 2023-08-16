İYİ Parti ve HDP'nin İstanbul'da İmamoğlu'na Destek Vereceği İddia Ediliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a adaylığını yeniden açıklamasının ardından çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. İmamoğlu'na destek vermek için İYİ Parti'nin Üsküdar, Şile ve CHP'nin elindeki bir ilçeyi, HDP'nin ise Esenyurt ve Sultangazi ilçelerini istediği öne sürüldü.

İMAMOĞLU'NDAN "İSTANBUL İTTİFAKI" ÇAĞRISI

CHP'de "değişim" tartışmalarının öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a yeniden adaylığını açıkladı. Siyasi partilere "ittifak" çağrısı yapan İmamoğlu, "Seçimlerde İstanbul'u hep birlikte tekrar kazanmak için bir araya gelmeliyiz. Aramızdaki tartışmaları bir kenara bırakıp milletçe bu sürece odaklanmalıyız. Bu başarı için parti ayrımı yapmadan beraberce hareket etmemiz gerekiyor. Partiler ötesi İstanbul ittifakını kurmak için elimden geleni yapacağım." dedi.

"İYİ PARTİ VE HDP'NİN DESTEK İÇİN ŞARTLARI VAR" İDDİASI

Partilerin İmamoğlu'nun çağrısına ne yanıt vereceği merak edilirken, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Abdulkadir Selvi, CNN Türk ekranlarında yaptığı açıklamada, İYİ Parti ve HDP'nin İmamoğlu'na destek vermek için İstanbul'dan bazı ilçeleri istediğini öne sürdü.

"İMAMOĞLU'NUN İTTİFAKLAR OLMADAN KAZANMA İHTİMALİ YOK"

Selvi şunları söyledi: "İmamoğlu'nun ittifaklar olmadan İstanbul'u kazanma ihtimali yoktur. CHP'nin oyu İstanbul'da yüzde 28. İttifaklar yüzde 20 ediyor. İYİ Parti yüzde 8, HDP yüzde 12, TİP ile birlikte. Burada yüzde 20 olmadan kazanma ihtimali mümkün değil. Burada İYİ Parti'nin de HDP'nin de bir takım talepleri var.

"İYİ PARTİ 3, HDP 2 İLÇE İSTİYOR"

HDP diyor ki 'Artık bizimle gizli saklı ittifak yok.' Özellikle Ümit Özdağ ile yapılan mutabakat HDP tabanında çok büyük bir çalkantıya neden oldu. HDP'nin iki ilçe istediği söyleniyor. O ilçelerden birisi Esenyurt, diğerinin de Sultangazi olduğu söyleniyor. İYİ Parti'nin de Üsküdar, Şile ve CHP'nin elinde olan bir ilçelerden birisine takip olduğu söyleniyor. 3 ilçe İYİ Parti, 2 ilçe HDP istiyor."