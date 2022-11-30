İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu "Kulak çekme" tartışmalarına cevap verdi: Vazifesini yapmayanların kulağını sadece millet çeker - Son Dakika
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İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu "Kulak çekme" tartışmalarına cevap verdi: Vazifesini yapmayanların kulağını sadece millet çeker

30.11.2022 16:06

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Yavuz Ağıralioğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda "Endişemiz var" söylemine "Kulağı çekilmeli" cevabını vermişti. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Millet, kendisinin seslerinin duyulduğunu hissetmek zorundadır. Demokrasilerde siyasetin vazifesini yapmayanların kulağını sadece millet çeker" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ve CHP arasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinden başlayan polemik devam ediyor. Ağıralioğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın kendisine yönelik "Kulağı çekilmeli" ifadelerine, İYİ Parti Grup Toplantısı çıkışında yanıt verdi.

"SİYASETİ KİN ÜZERİNE GELEN BİR GELENEKTEN GEKMİYORUZ"

Bir basın mensubunun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde kazanamayacağından endişe duyduğunu belirterek görüşünü sorması üzerine Ağıralioğlu, "Ödediğimiz bedellere bakarak, milletin ve çocuklarımızın huzurla yaşayacağı bir gelecek için alın teri döküyoruz. Hiç kimse endişe etmesin. Biz siyaseti düşmanlıkla yapan, siyaseti garez ve kin üzerine kuran bir siyasi gelenekten gelmiyoruz. Türk milletine hizmet edeceğiz. Siyaseti de hizmette yarış gibi görürüz. Bu vesileyle yaptığımız her faaliyet, attığımız her adım, bir araya gelmekten doğan her kuvveti Türk milletinin güçlü geleceği için harcayacağız.

"BÜTÜN MİLLETE HUZUR VERECEK BİR ADAY"

Bizim istişare zemininde konuştuğumuz her şey daha güçlü, daha zengin bir yarın kurmak içindir. Dört yıldır biz şahıslarla ilgili genel başkanımız dahil rezervlerle yürümüyoruz. Biz dört yıldır gördüklerimizden çıkardıklarımızı şöyle ifade ediyoruz; kazanacak aday. Kazanacak aday sadece seçimi kazanacak aday değil, memleketi kazanacak aday. Kazanacak aday sadece kendi taraftarlarına değil, bütün millete huzur verecek aday" dedi.

"4 YILDIR BİR ADAYA ELBİSE DİKİYORUZ"

Bir Türkiye hayallerinin olduğunu belirten Ağıralioğlu, "Dört yıldır bir adaya elbise dikiyoruz. Şahısların üzerinde olmasın bu tartışma. Genel başkanımız dahil her imkanı şöyle kullanıyoruz; koltuğa kimin oturacağını değil, bu koltuğa neyin oturacağını konuşuyoruz. Koltuğa nezaket oturacak, merhamet oturacak, terbiye oturacak, sorumluluk oturacak, devletin bir kuruşunu canından aziz bilmenin mesuliyeti oturacak, kendilerinden olmayan insanları da kendilerinden gibi sevme sorumluluğu oturacak, bütün bir milleti farklılıkları ile kucaklayacak bir şefkat oturacak, adalet oturacak, devlet yönetme ciddiyeti oturacak. Biz bunu belirleyelim sonrası zaten sadece detay olacak.

"VAZİFESİNİ YAPMAYANLARIN KULAĞINI MİLLET ÇEKER"

Aday kararı alınana kadar, doğru karar verilebilsin diye millet, duyulmasını istediği dertleri bizim vesilemizle bu istişare zeminine duyuruyor. İktidara siyasi kör ya da sağır diyorsanız ki diyoruz iktidarı anlamama ile farklılıkla, tahammülsüzlükle suçluyorsanız ki suçluyoruz bizim milletimize borcumuz şudur: Millet, kendisinin seslerinin duyulduğunu hissetmek zorundadır. Demokrasilerde siyasetin vazifesini yapmayanların kulağını sadece millet çeker" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA
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İYİ Partili Ağıralioğlu: 'Vazifesini yapmayanların kulağını sadece millet çeker' İYİ Partili Ağıralioğlu: 'Vazifesini yapmayanların kulağını sadece millet çeker' İSTANBUL-HAYAT HİKAYESİ FİLM OLAN AK PARTİLİ VEKİL ENGELLİLER BAKANLIĞININ KURULMASI ELZEMDİR İSTANBUL-HAYAT HİKAYESİ FİLM OLAN AK PARTİLİ VEKİL ENGELLİLER BAKANLIĞININ KURULMASI ELZEMDİR

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Son Dakika Politika İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu 'Kulak çekme' tartışmalarına cevap verdi: Vazifesini yapmayanların kulağını sadece millet çeker - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu "Kulak çekme" tartışmalarına cevap verdi: Vazifesini yapmayanların kulağını sadece millet çeker - Son Dakika
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