Meclis'teki kavgada yaralanıp yoğun bakıma alınan İYİ Partili Örs'ün hayati tehlikesi sürüyor - Son Dakika
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Meclis'teki kavgada yaralanıp yoğun bakıma alınan İYİ Partili Örs'ün hayati tehlikesi sürüyor

06.12.2022 17:25

İYİ Partili milletvekilleri bugün TBMM Genel Kurulu'nda çıkan kavgada yaralanarak yoğun bakıma kaldırıldı İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ü hastanede ziyaret etti. Örs'ün sağlık durumu hakkında açıklamalar yapan İYİ Partili Aylin Cesur, "Yapılan müdahale kalp ritminin geri döndürülmesi tedavisidir. Buna olumlu cevap verdi ancak şu anda hayati tehlikesi devam ettiği için yoğun bakımda tedavisi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Heyeti, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın attığı yumrukla yaralanan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ü tedavisi için kaldırıldığı hastanede ziyaret etti. Doktorlardan Örs'ün durumuna ilişkin bilgi alan İYİ Partili milletvekilleri, konuyla ilgili açıklama yaptı.

"HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM ETTİĞİ İÇİN YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

İYİ Parti Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur, "Başına yediği darbe sonrasında vekilimizin genel durumunun iyi olmadığını gözlemledik. Ben revire eşlik ettim. Revirde EKG çekmelerini rica ettik çünkü kalp pili olduğunu biliyorum. EKG çekildiğinde kalbin durma aşamasından bir önceki aşama olan kalp ritminin maalesef bozulduğunu gördük. Derhal ambulansla Güven Hastanesi'ne getirmeye karar verdik. Yapılan müdahale kalp ritminin geri döndürülmesi tedavisidir. Çok önemli bir hadisedir. Buna olumlu cevap verdi ancak şu anda hayati tehlikesi devam ettiği için yoğun bakımda tedavisi devam ediyor." dedi.

"BU DÜPEDÜZ MİLLETİN CELLATLIĞINA SOYUNMAKTIR"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise, "Şunun altını özellikle çizmek istiyorum, demokrasiyi, uzlaşmayı, birlikte tartışabilmeyi bir tarafa bıraktıklarını biliyorduk ama insanlığı bir tarafa bıraktıklarını milletimiz bir kez daha görmekte. Milletvekilimiz konuşmasını yaparken bir müdahale bir müdahale girişimi oluyor. Ardından esasında Hüseyin Bey, olayı yatıştırmak adına davranırken o sırada Ak Partili bir milletvekili parmağında da bir yüzükle milletvekilimize saldırıyor. Evet hayati tehlikesi olan bir durumdayız. Bu milletin vekilliği falan değil düpedüz milletin cellatlığına soyunmaktır, biz asla böyle bir şey kabul etmiyoruz. İYİ Parti olarak yapıcı muhalefet anlayışımızla her konuda sadece TBMM içinde değil ülkemizi ilgilendiren bütün tartışmalı meselelerde sorumlu muhalefet anlayışı ile hareket ediyoruz. Öyle anlaşılıyor ki mevcut siyasi iktidar, çaresizliğin, yaklaşan seçimlerin verdiği buhranla bu şekilde acımasızca bir saldırı yöntemini tercih ediyor. Biz ortaya çıkan bu neticeyi milletimizin takdirlerine sunuyoruz. Bu milletimizi temsil etme noktasında kabul edilebilir bir şey değil. Milletvekilimiz kendine bir gelsin ondan sonra gerekli prosedürlerle ilgili adımları da gerektiği zaman atacağız. Çok üzüntülüyüz ama biz TBMM'de sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika Meclis'teki kavgada yaralanıp yoğun bakıma alınan İYİ Partili Örs'ün hayati tehlikesi sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meclis'teki kavgada yaralanıp yoğun bakıma alınan İYİ Partili Örs'ün hayati tehlikesi sürüyor - Son Dakika
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