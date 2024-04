Politika

İzmir Büyükşehir'de devir teslim töreni: Cemil Tugay görevi devraldı

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, devir teslim töreninde, "Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntıların, insanlarımızın yaşadığı o ağır sorunların her birinin farkındayız. Bu nedenle sorun neredeyse orada olacağız, çözüm için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Atatürk'ümüzün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi örgütünü, tüm bireyleriyle yanımızda görmek istiyorum" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 48.97 oy oranı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partili Cemil Tugay, devir teslim töreninden önce ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtına çelenk koyma törenine katıldı. Tugay'a; milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, büyükşehir bürokratları eşlik etti. Çelenk koyma töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "31 Mart seçimlerinden sonra dün mazbatamı aldım ve bugün itibariyle görev devir teslimiyle yeni dönemi resmen başlatmış olacağız. Bu dönem geçen birkaç ay içerisinde bizler için pek çok zorluklarla geliyordu. ya da belki biraz daha doğru tanımlamak gerekirse, özellikle Mayıs genel seçimlerinden sonra sanki ülkemizde artık bir şeylerin düzelme ihtimalinin kalmadığına dair üzüntünün yaygın olduğu, insanlarımızın umutsuz olduğu o aylardan sonra gelen bir seçim oldu, 31 Mart seçimi. Çok mücadele ettik, halkımıza kulak verdik, onların bizden beklediklerini doğru anlayarak onlarla kucaklaşmaya, onlarla duyguda, düşüncede, hedefte, gelecekte birlikte olduğumuzu onlara ifade etmeye çalıştık" diye konuştu.

"Bizlere kredi açtılar"

Geleceğe dair çok umutlu olduklarını kaydeden Tugay, şunları söyledi:

"Bu son yerel seçimlerde inandıklarını gösterdikleri sonuçlar armağan ettiler. Fakat aynı zamanda Genel Başkanımız Özgür Özel'in de söylediği gibi bizlere bir kredi açtılar. Bizden önümüzdeki dönemde çok çalışmamızı, hiç hata yapmamamızı ve çok doğru işler yapmamızı istiyorlar. Bunun her gün, her dakika, her an bilincinde olduğumu, arkadaşlarımızla beraber her zaman birbirimize bunu hatırlattığımızı bilmenizi istedim. Sorumluluğumuzun farkındayız, bizden beklenenin farkındayız. Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntıların, insanlarımızın yaşadığı o ağır sorunların her birinin farkındayız. Bu nedenle halkımızın arasında onlarla birlikte olacağız. Bu nedenle sorun neredeyse orada olacağız. Bu nedenle çözüm için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Bize güvenebilirsiniz. Bize lütfen inancınızı devam ettirin. Bizi seçtiniz, bize göre verdiniz. Seçimlerde oy kullanmaktan ibaret değildir. Bir ülkeyi sevmek, bir ülkenin demokrasisine sahip çıkmak bu mücadeleyi birlikte yapacağız. Ben öncelikle hem İzmir Bey Büyükşehir Belediyesi'nde hem de 30 ilçe belediyemizde çalışan tüm arkadaşlarımızı daha önceden yaptıklarından daha fazla sorumluluk almaya daha fazla çaba göstermeye davet etmek istiyorum. Özellikle Atatürk'ümüzün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi örgütünü tüm bireyleriyle yanımızda görmek istiyorum."

"En çok gençlerin bize farklı sarıldığını hissettik"

Konuşmalarında gençlerin kendilerine verdiği destekten de bahseden Tugay, şunları kaydetti:

"Bu seçimde defalarca dile getirildi ama duymayan kalmasın diye bir kez de ben de ifade etmek isterim. En çok gençler bize güvendi. En çok gençlerin bize farklı sarıldığını hissettik. Bu ülkede gelecek hissettiklerini anladık. Biz de onların için o geleceği burada kurmak için zaten çalışıyoruz. O nedenle en çok gençlerimize sözümüz olsun"

Tunç Soyer'den görevi devraldı

Törenin ardından Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Evi'ndeki Başkanlık Makamına geçerek, orada düzenlenen devir teslim töreniyle görevi devraldı. Devir teslim töreninde konuşan ve Tunç Soyer'e hizmetleri için teşekkür eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, "Unutmayın bizler sadece bütünün parçasıyız" diyen Tugay, "Bizden beklenen görevi yapmak için geçici süreyle buralardayız. İzmir benim için dünyanın en güzel şehri. Bu şehre hizmet etme fırsatı yakaladık. Bu şehre en güzel şekilde hizmet edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. CHP'ye, şehrimize, Atatürk'e borcumuzu ödeyeceğiz hep beraber. Büyükşehir çalışanlarımızla beraber. Tunç Başkanım 5 yıl içinde şehrimize hizmet etti" diye vurguladı.

"En iyisini yapmaya gayret ettim"

Türkiye'nin yerelden, kentler üzerinden dönüşeceği düşüncesiyle ve daima bu inançla yerelde siyaset yaptığının altını çizen Tunç Soyer, geleceğin dünyasının şehirler dünyası olacağını söyledi. 31 Mart akşamı Türkiye'nin büyük bölümünün kırmızıya boyandığını, yerelden dönüşümün ilk adımı olan tabloyu gördüğünü ve büyük bir mutlulukla kutladıklarını belirten Soyer, şu sözlere yer verdi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde canla başla çalışarak en iyisini yapmaya gayret ettim. Hakimiyetin bir kez daha sadece ve sadece millete ait olduğu Cumhuriyetimizin gücüne güç kattık. Yurttaşlarını aşağılayan, hukukun üstünlüğünü hiçe sayan, farklılıklarımızı kutuplaştıran, demokrasiyi ve Cumhuriyetimizin faziletlerini küçümseyen, insanları sürekli yoksullaştıran bir zihniyet karşısında büyük bir zafer elde ettik. Millet bu gidişe dur dedi."

"Herkese kapım sonuna kadar açık"

Devir teslim töreninde Cemil Tugay'ı tebrik eden Tunç Soyer, "İnanıyorum ki o da görev süresinin son saatine kadar İzmirlilere hizmet etmeye, sosyal demokrat belediyeciliğin en iyi örneklerini vermeye devam edecektir. Şimdi Türkiye için yeni bir başlangıç yapma vakti. Şimdi, unvansız ve sıfatsız, partimizin yalın bir üyesi olarak çalışmak zamanı. Bu büyük başarının, zaferin getirdiği büyük sorumlulukların gereğini yapmak. Hepimiz etten kemikteniz, hepimizin kırgınlıkları, sitemleri, hayal kırıklıkları olabilir. Fakat hamlığı kendime yakıştıramam. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılını inşa etmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bugüne kadar biriktirdiğim tüm deneyimle, hiçbir karşılık beklemeden ülkem için hizmet etmeye hazırım. Partimizin her kademedeki yöneticilerine, tüm üyelerine ve özellikle belediye başkanlarımıza, bana ihtiyaç duyarlarsa kapım sonuna kadar açıktır. Cemil başkanımızın başarısını bir kez daha kutluyor, İzmir'e ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu.