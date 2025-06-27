İzmir'e 245 Milyar Liralık Ulaşım Yatırımı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti hükümetleri döneminde İzmir'e 245 milyar liralık ulaştırma yatırımı yapıldığını belirtti.

Saygılı, yazılı açıklamasında İzmir'in yıllarca bekletilen yatırımlara AK Parti ile kavuştuğunu ifade etti.

Kente yapılan 245 milyar liralık ulaştırma yatırımıyla insanların hayallerini, umutlarını ve geleceğini birbirine bağladıklarını kaydeden Saygılı, şu ifadeleri kullandı:

"2002'de 431 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 977 kilometreye çıkararak şehrin ulaşım omurgasını yeniden inşa ettik. İzmir Çevre Yolu'nu 55,5 kilometre uzunluğunda tamamlayarak, Konak Tüneli ile şehir içi trafiğine nefes aldırarak, İzmir- İstanbul Otoyolu'yla 8,5 saat süren mesafeyi 3,5 saate indirerek, Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nu hizmete açarak, Sabuncubeli Tüneli ile İzmir- Manisa arasını sadece 15 dakikaya düşürerek ulaşımda tarihi adımlar attık. Raylı sistemde ise İzmir'in trafik sorununa çözüm sunan İZBAN'ı inşa ettik. İZBAN ile şehir kuzeyden güneye, Aliağa'dan Selçuk'a 136 kilometrelik hatla birbiriyle buluştu. Adnan Menderes Havalimanı'nı modernize edip 2002'de 2,3 milyon olan yolcu sayısını 2024'te 11,5 milyona taşıdık. Bergama Çevre Yolu ve Torbalı'da Kemalpaşa Köprülü Kavşağı'nı yaptık. Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı hızla ilerliyor ve 2027'de bitirmeyi hedefliyoruz."