İzmir'in kurtuluş yıl dönümünde yaptığı konuşma tepki çekmişti! Tunç Soyer eleştirilere cevap verdi - Son Dakika
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İzmir'in kurtuluş yıl dönümünde yaptığı konuşma tepki çekmişti! Tunç Soyer eleştirilere cevap verdi

10.09.2022 17:45

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde yaptığı konuşmaya gelen eleştirilere, "Hepimizin tek yürek olduğu bu muhteşem buluşmaya hiç kimse gölge düşüremez. Biz işgalcilerin gemileriyle kaçan saray erkanının değil, bağımsızlığımız için göğsünü siper eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu uğurda canını feda eden atalarımızın izinden yürümeye devam edeceğiz" şeklinde yanıt verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende bir konuşma yaptı. Osmanlı'nın son dönemine vurgu yapan Soyer, "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Yine o sabah tam da bu bulunduğumuz noktada, kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi." dedi.

BAHÇELİ: İFLAH OLMAZ BİR CAHİLLİK

Soyer'in sözlerine AK Parti ve MHP'den üst üste tepkiler geldi. Zehir zemberek sözlerle Soyer'e yüklenen Bahçeli, "Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerinin 9 Eylül 1922 tarihinin 100'üncü yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır." ifadelerini kullandı.

ÇELİK: ŞUURSUZLUKTUR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti'ni hedef alması şuursuzluktur. Daha önce de ifade etmiştik: kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti'ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır. Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti'mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var. Cumhuriyetimize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de…"

İzmir'in kurtuluş yıl dönümünde yaptığı konuşma nedeniyle tepki çeken Tunç Soyer'den eleştirilere yanıt: Atatürk'ün izin yürümeye devam edeceğiz

SOYER'DEN ELEŞTİRİLERE YANIT

Dünkü kutlamalara ilişkin sosyal medyadan yeni bir paylaşım yapan Soyer, eleştirilere de yanıt verdi. "Sevgili İzmir. Dün akşam çok güzeldin!" diyerek sözlerine başlayan Soyer, "Hepimizin tek yürek olduğu bu muhteşem buluşmaya hiç kimse gölge düşüremez. Biz işgalcilerin gemileriyle kaçan saray erkanının değil, bağımsızlığımız için göğsünü siper eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu uğurda canını feda eden atalarımızın izinden yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

İzmir'in kurtuluş yıl dönümünde yaptığı konuşma nedeniyle tepki çeken Tunç Soyer'den eleştirilere yanıt: Atatürk'ün izin yürümeye devam edeceğiz
YORUMLAR
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Soyer'in Osmanlı sözlerine Bahçeli'den zehir zemberek açıklama: Tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, devşirme hastalığıdır Soyer'in Osmanlı sözlerine Bahçeli'den zehir zemberek açıklama: Tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, devşirme hastalığıdır Tunç Soyer'den Osmanlı sözleri: Saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar Tunç Soyer'den Osmanlı sözleri: Saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar

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Son Dakika Politika İzmir'in kurtuluş yıl dönümünde yaptığı konuşma tepki çekmişti! Tunç Soyer eleştirilere cevap verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'in kurtuluş yıl dönümünde yaptığı konuşma tepki çekmişti! Tunç Soyer eleştirilere cevap verdi - Son Dakika
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