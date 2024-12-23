Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı - Son Dakika
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Politika

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

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Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de başladı. Milyonların kilitlendiği zirvenin ana gündem maddesi asgari ücrete zam ve Suriye'deki son gelişmeler olacak. Yarın yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı öncesinde Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara talimat vermesi bekleniyor.

23.12.2024 15:35
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Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bugün başlayan Kabine Toplantısı'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücretteki yapılması planlanan artışla ilgili bir sunum yapması bekleniyor.

GÖZLER 4. TOPLANTIYA ÇEVRİLDİ

Geçtiğimiz hafta Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3'üncü kez toplanmış, işveren kesimi herhangi bir rakam açıklamamıştı. Türk-İş ise işçilerin 29 bin 583 lira talep ettiklerini kamuoyuna duyurmuştu. Gözler yarın yapılması planlanan son toplantıya çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu hakkında ilgili bakanlıklara talimat vermesi bekleniyor.

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK POLİTİKALAR ELE ALINACAK

Kabine toplantısında Suriye'de atılacak yeni adımlar da gündeme gelecek. Suriye topraklarının bir kısmını kontrol eden terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik izlenecek politikalar ele alınacak. Suriye'de kurulan yeni hükûmet ile yürütülmesi planlanan yeni ilişkiler de değerlendirilecek. Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde yurtlarına dönüşü de önemli başlıklar arasında.

YERLİKAYA MÜLTECİLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın şu ana kadar geri dönüş yapan mülteciler hakkında kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Kritik kararların alınmasının beklendiği toplantıda ayrıca, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Gazze'de yaşanan insani kriz, uluslararası arenada atılacak adımlar ve Türkiye'nin Filistin halkına yönelik yardımları önemli başlıkları arasında yer alacak.

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

MTV ARTIŞ ORANINDA AZALTMAYA GİDİLEBİLİR

Kulislerde, Erdoğan'ın MTV artış oranında azaltmaya gidebileceği konuşuluyor. Bu konunun da toplantıda gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

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Son Dakika Politika Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Akp'ye oy verenler tespit edilsin. Emekliyse maaşı 12 binde sabit bırakılsın. Çalışansa 17 binde sabit kalsın. Nasılsa her koşulda erdoan diyorlar ya. Vermeyin abi. Başka kaynaklara aktarın. Oturduğum semtte 23 binden aşağı kira yok. Bu koyun sürüsü diyorki hayır her şey çok güzel. 11 4 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Maddi ve manevi olarak cumhuriyet tarihinin en kötü hükümeti ! 9 2 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    rte nin eleştirdiği 70 li yıllar hükümetleri zamanında emekli olan insanlar ikramiyeleriyle ev alıyordu ev !!! 8 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    artık bunlar ve bunlara oy verenlerin yerine bizler utanıyoruz. cumhuriyet tarihi böyle bir yokluk böyle bir haksizlik adaletsizlik görmedi. hükümet değişmeden bu ülkede refah gelmez. kangren oldular artik 6 0 Yanıtla
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