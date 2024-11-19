Kadın İstihdam Oranı Hedefi Yüzde 36,2 - Son Dakika
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Politika

Kadın İstihdam Oranı Hedefi Yüzde 36,2

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Bakan Göktaş, 2028'e kadar kadın istihdam oranını yüzde 36,2'ye çıkarma hedefini açıkladı.

19.11.2024 19:05
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Bakan Göktaş: "Kadın istihdam oranını yüzde 36,2'ye yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2028 yılı sonuna kadar, kadın işgücüne katılma oranının yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranının ise yüzde 36,2'ye yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Bakan Göktaş, Kadın Girişimciler Günü'nü kutlayarak 2028 yılı sonuna kadar kadınların istihdama katılma oranını yüzde 36,2'ye çıkartmayı planladıklarını açıkladı.

"Kadın istihdam oranının ise yüzde 36,2'ye yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Kadının büyüttüğü bir işin yalnızca kendisine ve ailesine değil, çevresine, ülkesine ve hatta dünyaya fayda sağlayacağını belirten Bakan Göktaş, "Kadınların sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel hayatın her alanına eşit katılımlarının sağlanması ülkemizin topyekün kalkınmasının anahtarı rolündedir. Bu inançla Bakanlık olarak, kadınların istihdamda, girişimcilikte, karar alma ve temsil mekanizmalarında daha çok yer almalarını sağlayacak adımlar atıyoruz. 12. Kalkınma Planımızda belirtilen hedefler çerçevesinde, 2028 yılı sonuna kadar, kadın işgücüne katılma oranının yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranının ise yüzde 36,2'ye yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Kadınların dijital okuryazarlık ve teknolojik becerilerinin artırılması büyük bir önem arz ediyor"

Yapılan araştırmalar sonucunda 2030 yılına kadar yeni iş alanlarının oluşacağını belirten Göktaş, "Günümüzün hızla gelişen ileri teknolojileri, bilgiye hızlı erişim kolaylığı sağlarken, aynı zamanda kadın-erkek eşitsizliği, haksız rekabet ve bilgi kirliliği gibi riskleri de beraberinde getiriyor. Bu noktada kadınların dijital okuryazarlık ve teknolojik becerilerinin artırılması büyük bir önem arz ediyor. Dünyada kadınların ileri teknolojilerin alt yapısını teşkil eden STEM olarak tanımlanan, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında yüzde 30 civarında, yapay zeka iş gücünde ise yüzde 26 oranında yer aldığını görüyoruz" açıklamasında bulundu.

"Kadın istihdam oranı yüzde 32,5'e kadınların iş gücüne katılım oranı ise yüzde 37,4'e yükseldi"

Kadın istihdamına yönelik çalışmaların sonuç verdiğini söyleyen Göktaş, "Atılan kararlı adımlarla ülkemizde kadın istihdam oranı yüzde 32,5'e kadınların iş gücüne katılım oranı ise yüzde 37,4'e yükseldi. Elde ettiğimiz bu kazanımları daha ileri bir noktaya taşımak için tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki, kadınların emeğiyle, becerisiyle, azmiyle ve üretkenliğiyle attığı her adım ülkemizin güçlenmesi demektir" ifadelerini kullandı.

Ödül töreninde konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB'a bağlı oda ve borsaların yönetim kurulu ve meclis başkanı kadın sayısının tüm Türkiye'de 9'a yükseldiği bilgisini verdi. TOBB olarak kadınların aktif çalışma hayatına katılmaları ve girişimcilik alanında aktif rol almaları için sürekli çalışma yürüttüklerini söyleyerek bu çalışmaların tüm dünyaya örnek olduğunu açıkladı. Çalışmalarını sadece kadın girişimciler için değil üniversite okuyan kızlar içinde yürüttüklerini, onları girişimcilik için yönlendirmeye ve cesaretlendirmeye çalıştıklarını belirtti. Bakan Göktaş'tan da bir ricada bulunan Hisarcıklıoğlu, gittiği illerde kadın girişimcileri de ziyaret etmesini istedi. Yerli malına yapılan pozitif ayrımcılık gibi kadın girişimcilerin de pozitif ayrımcılığa sahip olması gerektiğini söyledi.

Kadın İstihdam Oranı Hedefi Yüzde 36,2
Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Politika Kadın İstihdam Oranı Hedefi Yüzde 36,2 - Son Dakika

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