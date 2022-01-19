Kar yoğunluğunun yaşandığı Gaziantep'te Fatma Şahin, çalışmaları sahada takip etti - Son Dakika

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Tüm Türkiye'yi esir alan kar yağışı, birçok ilde hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle Gaziantep'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca etkisini artırdı. Yoğun kar nedeniyle şehirden il dışına araç çıkışları durduruldu.

TAG OTOYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Yarım metreyi bulan kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu ulaşıma kapandı. Bölgede tır kazalarının yaşandığı belirtilirken, geceden beri aralıksız çalışan ekipler mahsur kalan 2.900 kişiyi kurtardı.

"SABAHA KADAR ÇALIŞACAĞIZ"

Öte yandan sosyal medyada eleştirilerin hedefinde yer alan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gece boyunca çalışmaları bizzat sahada takip etti. Şahin, yaptığı açıklamada "51 santimetre kar yağışı. Tüm teknik ekibimizle yaklaşık 160 iş makinesi, 600 personelle sahada yaşanan tıkanmaları çözmek için gayret gösteriyoruz." dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZ HALEN DEVAM EDİYOR"

Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Gaziantep'teki yoğun kar yağışı sonrasındaki yol temizlik çalışmalarımız halen devam ediyor. #GaziantepBüyükşehir olarak tüm ekiplerimizle Gazi şehri yeni güne hazırlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

KONTROLLÜ OLARAK ULAŞIMI AÇILDI

Gaziantep Valisi Davut Gül, otoyol boyunca karların temizlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çalışmaların büyük oranda tamamlandığını ifade eden Gül, "TAG Otoyolu'nda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor. Bölgede arkadaşlarımızın kar temizliği de devam ediyor. İnşallah kısa zamanda tüm karı kaldırıp güvenli sürüş imkanı sağlayacağız." dedi.