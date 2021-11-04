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Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız - Son Dakika

Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız

04.11.2021 11:34

Aşıya karşı olduğunu söylemesi sonrası ailesi virüse yakalanan Fatih Erbakan, koronavirüsle ilgili fikirleri hakkında geri adım atmayarak, "Bugüne kadar ne söylediysek bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Söylediğimiz her şeyin bugün de sonuna kadar arkasında duruyoruz" sözlerine yer verdi.

Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ailesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındı. Yayınladığı video ile aile üyelerinin sağlık duruma ilişkin bilgi veren Erbakan, koronavirüs ve aşı sürecine ilişkin de daha önce söylediklerinin arkasında olduğunu belirtti.

"TANI, AKCİĞER FİLMİ GÖRÜNTÜSÜYLE KONULDU"

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, ailesinin sağlık durumu ve karantina haberleri ile ilgili yazılı açıklamada yaptı. Erbakan, kendisinin ve ailesinin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, koronavirüs ve aşı sürecine ilişkin daha önce söylediklerinin arkasında olduğunu belirterek, "Yapılan haberlere bakarsanız, 'oğlumuza virüs bulaştığı için ailece karantinaya girmişiz'. Öncelikle bizim oğlumuz yok, iki tane kızımız var. 'Burada doğru olan, eşim Beyza Hanım'a Covid-19 pozitif tanısı konuldu. Bu tanı PCR testi ile değil, akciğer filmi görüntüsüyle konuldu. Bu tanı nedeniyle biz de temaslı olma şüphesi bulunduğundan kendimizi kısa bir süre izole etme kararı aldık. Dolayısıyla ailemizden hiç kimse, biz de dahil olmak üzere PCR testi yaptırmadık. Eşimin sağlık durumu her geçen daha gün iyiye gidiyor. Diğer aile üyeleriyle birlikte kendi sağlık durumumla alakalı hiçbir problem yok" diye konuştu.

"AŞI OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Aşı yaptırmayı düşünmediklerini vurgulayan Erbakan, "Gerek eşim gerekse bendeniz şimdiye kadar aşı olmadık bundan sonra da olmayı asla düşünmüyoruz. Yan etkileri ortaya çıkmaya başlayan, içeriğinde grafen oksit, kurşun ve çeşitli parazitler gibi insan bünyesi için ölümcül maddeler bulunduğu elektron mikroskobu görüntüleriyle ortaya konulan ve virüse karşı hiçbir koruma sağlamayan bu sıvıların insanlarımıza zorla enjekte edilmeye çalışılması bilime, hukuka, insan haklarına, hasta haklarına tamamen aykırı bir uygulamadır. Bu uygulama nedeniyle aşı olmak istemediği halde mecbur kalarak aşı olan milyonlarca insanımız var. Bu büyük yanlıştan yetkililerimizin bir an evvel dönmesi çağrısını bu vesileyle bir kez daha yineliyoruz. Tüm hastalarımıza Cenab-ı Allah'tan acil şifalar, tüm halkımıza da sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız

Muhammed Ali Fatih Erbakan, COVIRAN Bereket, Refah Partisi, Koronavirüs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız - Son Dakika
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