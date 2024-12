Karatepe: İktisat Politikası Fon Yöneticisi Zihniyetiyle Kuruldu

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, " Türkiye'de uygulanan iktisat politikası, bir iktisatçı tarafından kurgulanmış değil, bir fon yöneticisi zihniyetiyle hayata geçirilmiş bir politikadır." dedi.

Karatepe, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, zenginlik ve refah içerisinde yaşayan bir topluma sahip olmayı hak ettiklerini söyledi.

TÜRK-İŞ'in açıkladığı son verilere bakıldığında çalışanların büyük çoğunluğunun yoksulluk sınırının altında gelire sahip olduğunu gördüklerini aktaran Karatepe, 2025'te geçerli olacak asgari ücret tutarının hayal kırıklığı yarattığını kaydetti.

Karatepe, iktidarın 22 yıldır uyguladığı iktisat politikasının Türkiye'yi sürekli döviz ihtiyacına mahkum ettiğini öne sürerek, "Üretimde dışa bağımlılığın, cari işlemler açığının, dış borcumuzun çok yükselmiş olması, Türkiye'nin sürekli olarak döviz girdisini zorunlu hale getirmiştir. İhracat yaparak bunu kazanma şansı olmadığını bilen iktidar, yurt dışından borçlanma yoluyla bu kaynağın ülkeye girmesi sonucunu doğuracak politikalar hayata geçirmiştir. Türkiye'de uygulanan iktisat politikası, bir iktisatçı tarafından kurgulanmış değil, bir fon yöneticisi zihniyetiyle hayata geçirilmiş bir politikadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Her bölgeye gittik, adım atmadığımız yer kalmadı"

Partisinin iktidara gelmesi durumunda, asgari ücretlilerin toplam çalışanlar içerisindeki oranını hızla düşüreceklerini ifade eden CHP'li Karatepe, vatandaşın vergi yükünü azaltacaklarını, çiftçiye tarımsal destek vereceklerini, ucuz maliyetle gıdaya erişim sağlayacaklarını ve üretimde dışa bağımlılığı azaltacak sektörlere yönelik politikaları hayata geçireceklerini anlattı.

Karatepe, CHP ekonomi heyetinin şu ana kadar 13 kente ziyarette bulunduğunu, 2025'te de bu ziyaretlerin devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Her bölgeye gittik, adım atmadığımız yer kalmadı. Gittiğimiz her yerde gördüğümüz ortak bir şey var. Ekonominin çarklarında yer alan herkes, mevcut ekonomik koşullardan yüksek sesle şikayetçi olduğunu ifade ediyor. Bunun değişmesi için bir an önce seçim sandığının vatandaşın önüne konulmasını talep ediyor. İçinde bulunduğumuz düzeni değiştirmek için, bir an önce seçim, hemen seçim."