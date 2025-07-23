Kays Said'den Gazze Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Kays Said'den Gazze Açıklaması

Kays Said\'den Gazze Açıklaması
23.07.2025 19:01
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Tunus Başkanı, ABD temsilcisine Gazze'deki çocuk açlığını göstererek insanlık suçlarına dikkat çekti.

Tunus Devlet Başkanı Kays Said, ABD'nin Afrika Özel Temsilcisi Massad Boulos ile yaptığı görüşmede İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarından etkilenen çocukların fotoğraflarını göstererek, "Bu görsellere aşina olduğunuzu düşünüyorum. Bunlar bütün insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. İnsanlığın gözlerini açmasının ve işlenen bütün bu suçlara dur demesinin vakti geldi" dedi.

Tunus Devlet Başkanı Kays Said, ABD'nin Afrika Özel Temsilcisi Massad Boulos ile bir araya geldi. Tunus Devlet Başkanı, görüşme sırasında Boulos'a Gazze'de İsrail'in yoğun saldırıları ve insanlık dışı uygulamalarından kaynaklanan açlıkla mücadele eden çocukların fotoğrafını gösterdi. Said, "Bu görsellere aşina olduğunuzu düşünüyorum. İşgal altındaki Filistin'de bir çocuk açlıktan kum yiyor. Bu kabul edilemez. Bunun gibi daha birçok fotoğraf var. Bunlar bütün insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. İnsanlığın gözlerini açmasının ve işlenen bütün bu suçlara dur demesinin vakti geldi" dedi.

Filistin'de açlıktan 111 kişi hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları ve bölgeye giriş çıkışları kapatarak insani yardım akışını engellemesi nedeniyle 10 kişinin daha açlık ve yetersiz beslenme sonucu hayatını kaybettiği, son verilere göre açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 111'e yükseldiği duyurulmuştu. - TUNUS

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Afrika, tunus, Dünya, Çocuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Kays Said'den Gazze Açıklaması - Son Dakika

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